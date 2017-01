Időjárás-jelentés – 2017. január 3.

Időjárási helyzet Európában:

Szárazföldünk nyugati és déli részén magasnyomású zóna helyezkedik, amelynek területén nagyrészt napos, száraz, kisebb körzetekben ugyanakkor borult, párás az idő. A mediterrán tájakon a tavaszt idézi a hőmérséklet: jobbára 10, 18 fok közé melegszik fel kora délutánra a levegő, csak a tartósan borult helyeken van ennél hűvösebb. Észak-, Északkelet-Európa felett ugyanakkor ciklonok és frontjaik okoznak változékony, hideg, téli időt, többfelé fordul elő havazás, hózápor, Közép-Európa térségében eső, havas eső is. Ez utóbbi tájakon a hőmérséklet csúcsértéke -2, +4 fok között változik, északkelet felé haladva azonban egyre hidegebb van, a 65. szélességi körtől északra napközben is -10 fok alatti maximumokat mérnek. A Kárpát-medence felett kialakult északi áramlással szerdán egy újabb hidegfront éri el hazánkat, ezért nagyrészt borult, téli időre számíthatunk.

Várható időjárás az ország területén szerda estig:

Kezdetben változó felhőzetre számíthatunk, néhol futó hózápor előfordulhat. Éjszaka észak felől megnövekszik a felhőzet, reggelre a déli tájakon is beborul az ég, és az ország északi felén már kisebb havazás is valószínű, az Észak-Dunántúlon havas eső, ónos eső is lehet. Szerdán napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, estétől az északi megyékben szakadozik, csökken a felhőzet. Több helyen várható havazás, a Dunántúl délnyugati, nyugati felén havas eső, eső, délelőttig ónos eső is előfordulhat. Kedden helyenként erős lökések kísérik az északnyugati szelet. Éjszakától délnyugatira fordul a légáramlás, és az északi, északkeleti vidékeken szerdán napközben sokfelé erős, helyenként viharos széllökésekre kell számítani, ezért arrafelé hófúvás is kialakulhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1, -5 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán -1, +4 fok között várható.

– MTI –

