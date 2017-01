Időjárás-jelentés – 2017. január 24.

Időjárási helyzet Európában

Európa északnyugati és északkeleti részén egy-egy ciklon örvénylik. Hatására arrafelé, valamint a hozzájuk tartózó frontok mentén erősen felhős az ég, Izlandon és Írországban az eső esik, a Kelet-európai-síkságon többfelé havazik. A Földközi-tenger fölött is alacsony-nyomású légörvény található, amely ott többfelé okoz jelentős mennyiségű csapadékot. Ugyanakkor a Pireneusi-félszigettől Közép-Európán át egészen a Fekete-tengerig anticiklon húzódik. Területén borult, párás, ködös, valamint gyengén felhős, napos területek egyaránt előfordulnak, számottevő csapadékról nem érkezik jelentés, néhol hószállingózás, ónos szitálás is kialakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kontinensünk északkeleti részén, valamint Közép-Európa tartósan borult, ködös tájain általában -2 és -13, másutt általában 1 és 12 fok között alakul. A legmelegebb a déli tájakon van, ahol a kora délutáni órákra 12 és 17 fok közé melegszik fel a levegő. Szerda estig a Kárpát-medence időjárását továbbra is anticiklon alakítja, amelynek peremén északkelet felől kissé szárazabb, hidegebb léghullámok érkeznek.

Várható időjárás az ország területén szerda estig

Reggelig az Északi-középhegység tágabb körzetében, a főváros környékén és az Észak-Alföldön többnyire gyengén felhős, napos, másutt túlnyomóan borult, párás, néhol ködös idő lesz. Éjszaka az Északi-középhegység völgyeiben néhol zúzmarás köd képződik. Szerdán délnyugaton többnyire borult, párás idő várható, másutt változóan felhős lesz az ég több-kevesebb napsütéssel. A ködben, illetve az alacsonyszintű felhőzetből kedden és szerdán is ónos szitálás, hószállingózás is előfordulhat. A Nyugat-Dunántúlon és a Tiszántúlon helyenként megélénkülhet az északi szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és -13 fok között valószínű, de a derült, vastagabb hóval borított, szélcsendes tájakon -16, -19 fok is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire +2 és -3, a tartósan borult vidékeken -4, -6 fok között alakul.

– MTI –

