Időjárás-jelentés – 2017. január 23.

Időjárási helyzet Európában

Európa középső területei felett széles sávban nyugat-keleti tengellyel továbbra is magasnyomás húzódik, amelyben derült és borult, ködös tájak egyaránt előfordulnak. A napos részeken kevéssel 0 fok fölé emelkedik délutánra a hőmérséklet, míg a borult, párás vidékeken néhol -5 foknál is hidegebb van. Az anticiklontól északra, illetve délre ciklonok alakítják az időjárást. A Földközi-tenger középső medencéje és a Skandináv-félsziget felett egyaránt sok a felhő, a Kelet-európai-síkság északi felén sokfelé havazik. Ott van jelenleg a kontinensen a leghidegebb, napközben is csak -6 és -12 fok között változik a hőmérséklet. A szárazföld időjárásában a következő napokban jelentős átalakulás nem várható, kedd estig a Kárpát-medencében sem lesz lényegi változás. Időjárási frontok, lényeges advekció és légmozgás hiányában térségünkben marad a borult, párás idő.

Várható időjárás az ország területén kedd estig

A kezdetben derült vagy gyengén felhős területeken éjszaka zúzmarás köd képződik, és kedden az ország legnagyobb részén borult, párás, foltokban ködös idő valószínű. A ködben, illetve az alacsonyszintű felhőzetből ónos szitálás, hószállingózás is előfordulhat. Kedden napközben a Nyugat-Dunántúlon és a Tiszántúlon megélénkül az északi szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és -10 fok között, a tartósabban derült, havas részen -15 fok közelében alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire -3 és -8 fok között valószínű.

– MTI –

