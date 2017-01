Időjárás-jelentés – 2017. január 22.

Időjárási helyzet Európában:

A Brit-szigetektől Közép-Európán át a Balkán-félszigetig anticiklon húzódik. Területén napos és borult, párás, helyenként tartósan ködös tájak egyaránt előfordulnak. A ködös helyeken néhol hószállingózás, szitálás is előfordul. A csúcshőmérséklet a napos időben 2, 9, a borult, párás, ködös tájakon -1, -7 fok között alakul. Európa északi részén ciklonok alakítják az időjárást. Frontfelhőzetükből többfelé fordul elő csapadék: a Kelet-európai-síkságon havazik, itt +1, -8 fokig emelkedik a hőmérséklet, míg Izland térségében az eső esik, itt enyhébb az idő, 2, 8 fokot mérnek a kora délutáni órákban. Ciklon okoz változóan, időnként erősen felhős időt, többfelé esővel, helyenként zivatarokkal a Földközi-tenger nyugati medencéjében, ott 7, 16 fokig melegszik fel a levegő, de Szicíliában 17, 19 fokot is mérnek. Hétfő estig a Kárpát-medence időjárásában lényeges változás nem várható, de egyre több helyen képződik zúzmarás köd, illetve alacsonyszintű rétegfelhőzet, amely napközben is nagyobb valószínűséggel maradhat meg.

Várható időjárás az ország területén hétfő estig:

Borult és derült időszakok és területek váltakoznak, több helyen ködre is számítani kell zúzmarával. Hétfőn tartósabb napsütés elsősorban a Dunántúl egy részén valószínű. Hószállingózás, gyenge ónos szitálás néhol előfordulhat. Általában mérsékelt lesz a légmozgás, csak a Kisalföldön élénkülhet meg a déli, délkeleti szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -8 és -13 fok között alakul, de a tartósan borult tájakon néhány fokkal enyhébb, a vastagabb hóval borított, tartósabban derült területeken pedig hidegebb idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire +2 és -3, a tartósan borult, ködös helyeken -4 és -8 fok között valószínű.

– MTI –

