Időjárás-jelentés – 2017. január 16.

Időjárási helyzet Európában

Oroszország európai részének keleti felén anticiklon, Finnországtól a Fekete-tengeren keresztül egészen az Appennini-félszigetig hullámzó frontrendszer húzódik. Utóbbi mentén erősen felhős az ég, és nagy területen havazik, a Kelet-európai-síkságon néhol hófúvás is előfordul. Nyugat-, Délnyugat-Európa fölött magasnyomás található, a leszálló légmozgásoknak köszönhetően a Pireneusi-félsziget nagy részén túlnyomóan napos az idő, csapadékról nem érkezik jelentés. Nyugat-Európa fölött is sok a felhő, szórványosan havazás is előfordul. Több napsütés inkább csak a Skandináv-félsziget déli részén, a Kárpát-medence térségében és a Fekete-tengertől nyugatra van. A leghidegebb az Ural előterében és a Skandináv-félsziget északi részén van, ahol napközben is többfelé -10 fok alatt marad a hőmérséklet. Enyhébb az idő Európa nagy részén, többnyire +4 és -6 fok között alakul a csúcshőmérséklet. A legmelegebb kontinensünk nyugati és déli tájain van, ott a kora délutáni órákra általában 10, 17 fok közé melegszik fel a levegő. Kedd estig a Kárpát-medence térségét érinti a mediterrán térségben örvénylő ciklon, főként délen lehet kis mennyiségű havazás.

Várható időjárás az ország területén kedd estig

Dél felől tovább növekszik a fátyolfelhőzet, amely kedd reggelig fokozatosan meg is vastagszik. Délen, délnyugaton több helyen hószállingózás, kisebb havazás várható. Kedden eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd észak, északkelet felől szakadozik a felhőzet, de délnyugaton estig borult marad az ég. Délnyugaton, délen szórványosan kisebb havazás továbbra is lehet.

Az északkeleti, északi szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik, kedden északkeleten, illetve délnyugaton néhol hófúvás előfordulhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és -11 fok között valószínű, de az Északi-középhegység völgyeiben -15 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden +1 és -4 fok között alakul.

– MTI –

