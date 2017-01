Időjárás-jelentés – 2017. január 11.

Időjárási helyzet Európában

A Kelet-európai-síkság felett anticiklon terül el, amely Közép-Európa felé terjeszkedik. Ezt a térséget hideg légtömeg tölti ki, derült és borult tájak egyaránt előfordulnak. Helyenként – főleg az anticiklon peremén és az összeáramlási vonalak mentén – kisebb havazás is előfordul. A hőmérséklet maximuma -5, -10 fok között változik. Olaszország felett sekély ciklon helyezkedik el, amely arrafelé felhős és hűvös időt okoz, több helyen az eső is esik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 10 fok alatt marad, csak Szicíliában van ennél pár fokkal melegebb. Hasonló az időjárás jellege az Adriai-tenger túlsó partján is, de attól kissé távolabb, a balkáni hegyek között már havazik, és a -10 fokos maximum sem ritka. Ezzel szemben a Norvég-tenger felett markáns, többközéppontú ciklonrendszer örvénylik, amely kontinensünk egész északnyugati részének időjárását meghatározza. Ott is borult az ég, és sokfelé fordul elő eső, északabbra, illetve a hegyekben havazás. A Brit-szigeteken az északnyugati, másutt a déli, délnyugati szelet kísérik viharos lökések. Csütörtök estig ez az időjárási rendszer a Kárpát-medence időjárását is meghatározza, térségünkben megváltozik az uralkodó áramlás, nyugatias szelekkel enyhébb, de nagyobb nedvességtartalmú légtömegek érkeznek, ezért főleg éjjel többfelé lehet havazásra számítani.

Várható időjárás az ország területén csütörtök estig

Délen is megszűnik a hószállingózás, mindenütt hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, majd késő délutántól északnyugat, nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és estétől egyre többfelé várható havazás. Csütörtökön hajnaltól nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, egyre több helyen kisüt a nap, délelőtt már keleten is megszűnik a havazás. Késő délután északnyugaton, nyugaton ismét több lesz a felhő, de estig csapadék nem valószínű. A délnyugati, nyugati szél eleinte csak a Kisalföldön, majd éjszakától többfelé megerősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és -14 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön +4 és -5 fok között alakul, északkeleten lesz a leghidegebb.

– MTI –

