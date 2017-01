Időjárás-jelentés – 2017. január 10.

Időjárási helyzet Európában

Kontinensünk nagyobb részén továbbra is a fagy az úr, a sarkvidéki eredetű levegő hidegörvényként továbbra is igazi téli időt okoz Közép- és Kelet-Európában. Ezeken a területeken általában kevés a felhő, a hőmérséklet pedig ennek köszönhetően hajnalban -10 és -20 fok között alakul, de Romániában, több helyen a Balkánon, valamint Oroszországban -20, -30 fok alatti értékeket is mértek. Errefelé napközben is jóval fagypont alatt alakul a hőmérséklet. Szintén a hideg légtömeg hatására kialakult mediterrán ciklon miatt a Földközi-tenger keleti medencéjében többfelé esett hó, Törökország déli részén 20 cm körüli hóréteg alakult ki, de Görögországból is érkezett néhány cm-es hóról jelentés. Északnyugat-Európában egy nagy kiterjedésű ciklon örvénylik, amely enyhébb, de esős időt okoz Franciaország, a Brit-szigetek, a Benelux államok és Skandinávia területén. A legmelegebb napközben továbbra is az Ibériai-félszigeten van, 15, 18 fokot mérnek a déli partvidéken. Hazánk időjárását a következő 36 órában az említett hidegörvény határozza meg, viszont felhőzete miatt általában enyhébb éjszaka várható a korábbi napokhoz képest.

Várható időjárás az ország területén szerda estig

Kora délutánig általában gyengén felhős, napos időre számíthatunk, a nyugati, északnyugati tájakon lehet csak felhősebb az ég, és ott hószállingózás is lehet. Ezt követően dél, délkelet felől is egyre több felhő érkezik, éjszakára pedig már az Észak-Dunántúl és Északi-középhegység térsége kivételével erősen felhős lesz az ég. Az esti óráktól a déli megyékben alakulhat ki gyenge havazás (jellemzően lepel), mely éjszaka a keleti megyékre is kiterjedhet. Szerda napközben országszerte csökken a felhőzet, kisüt a nap, legkésőbb a Dél-Dunántúlon és a keleti megyékben. Estétől viszont északnyugat felől érkeznek újabb felhők, késő estére ott már be is borul az ég, és havazás, Sopron térségében esetleg ónos eső is kialakulhat. A keleti, délkeleti szél mindkét nap a Dunántúlon lehet helyenként élénk.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -8 és -12 fok körül alakul, de az Észak-Dunántúl hófedte és derült területein -15, -16, az Északi-középhegység völgyeiben pedig -20 fok köré is süllyedhet a hőmérő higanyszála.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán -7 és -2 fok között várható, az Alföld északi részén esetleg ennél kissé melegebb is lehet.

– MTI –

