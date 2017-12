Időjárás-jelentés – 2017. december 29.

Időjárási helyzet Európában

A Brit-szigetektől északnyugatra örvénylő ciklon frontjai mentén általában sok a felhő, többfelé regisztrálnak csapadékot. Egy hullámzó frontrendszer hatására ugyancsak felhős idő jellemző Skandináviától a Kárpát-medencén át a Balkán-félsziget déli részéig, ezeken a területeken több helyen esik az eső, havas eső, főként a hegyekben a hó, néhol zivatarok is előfordulnak. Délnyugat-Európában anticiklonális hatások érvényesülnek, az Ibériai-félsziget déli tájain a délutáni órákban 20, 24 fokot is mérnek. Szokatlanul enyhe az idő a Fekete-tenger térségében, ahol helyenként még az éjszakai órákban sem hűl 10 fok alá a levegő. Kontinensünkön a leghidegebb a Skandináv-félsziget északi területein van, itt helyenként napközben is mindössze -20 fokot mutatnak a hőmérők. Szombat estig a Kárpát-medencébe kezdetben szárazabb és hidegebb, szombaton már enyhébb és ismét nedvesebb levegő érkezik.

Várható időjárás az ország területén szombat estig

Pénteken nyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, de a Tiszántúlon estig erősen felhős marad az ég. A Dunától keletre valószínű eső, havas eső, az Északi-középhegységben hó. Éjszaka keleten is csökken a felhőzet, északkeleten azonban maradhatnak felhős körzetek, ott néhol kisebb csapadék még előfordulhat. Szombaton nyugat felől ismét fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, délelőtt északnyugaton lehet gyenge havazás, majd estétől a Dunántúlon egyre nagyobb területen elered az eső, a Dunántúli-középhegységben havas eső, hó is valószínű. Éjszaka többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, szombaton a délire forduló szelet főleg az Észak-Dunántúlon kísérik élénk lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és -6 fok között alakul, de az Északi-középhegység völgyeiben ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 0 és +6 fok között valószínű.

– MTI –

