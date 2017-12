Időjárás-jelentés – 2017. december 28.

Időjárási helyzet Európában

Európa nagy részén továbbra is az átlag felett alakul a csúcshőmérséklet. Bár tartós napsütés, eseménytelen idő nem jellemző, de így is az 55. szélességi körtől délre többnyire 5 és 13 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Az Appennini-, a Balkán- és a Pireneusi-félszigeten 15 fok fölé is felmelegszik a levegő, Portugáliában, Spanyolországban 20, 21 fokot is mérnek. Hideg téli idő csupán a Skandináv-félsziget északi felén és az Ural előterében van, ahol napközben is fagy, néhol -15 fok alatt marad a maximum. Európa-szerte sok a felhő, a közép-európai térségben észak-dél irányban húzódó frontrendszer mentén többfelé fordul elő csapadék, eső, havas eső, főként a hegyekben hó. Ez a front pénteken napközben kelet felé helyeződik, a front mögött áramló hideg levegő a medencét is eléri. Péntek estig vegyes halmazállapotú csapadékra számíthatunk, és mérséklődik a felmelegedés.

Várható időjárás az ország területén péntek estig

Túlnyomóan borult lesz az ég, és egyre több helyen várható eső, estétől a Dunántúlon havas eső, a Dunántúli-középhegységben hó is, a Dél-Alföldön egy-egy zivatar sem kizárt. Pénteken nyugat felől felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon már napsütésre is számíthatunk, de a Tiszántúlon estig marad az erősen felhős ég. Napközben főként a Dunától keletre valószínű további csapadék, eső, havas eső, az Északi-középhegységben hó. Az északnyugati szél gyakran erős, éjszaka és péntek délelőtt a Dunántúlon viharos lesz, péntek délutántól mérséklődik a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 1 és 6 fok között valószínű.

– MTI –

