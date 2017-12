Időjárás-jelentés – 2017. december 27.

Időjárási helyzet Európában

Európa legnagyobb részén enyhe az idő, de 15 foknál melegebb szinte csak a tengerpartokon van. Ennek oka, hogy a Norvég-tenger, illetve a Brit-szigetek felett örvénylő ciklonok előoldalán délies áramlással meleg levegő áramlik kontinensünk fölé. Ugyanakkor az előbb említett légörvény melegfrontjától északra lévő területek, Skandinávia és Oroszország északi fele a hideg légtömegben helyezkedik el, arrafelé napközben is fagy, Lappföldön -20 fok alatti csúcshőmérséklet is előfordul. A ciklonok területén sokfelé fordul elő csapadék, ami nagyrészt eső formájában érkezik, havazás inkább csak a hegyekben van. A Brit-szigetek felett lévő ciklon hidegfrontja csütörtökre eléri a Kárpát-medencét, nyomában sokfelé elered az eső, de főleg nyugaton és középen vegyes halmazállapotú csapadékra is számítani kell.

Várható időjárás az ország területén csütörtök estig

Estig mindenütt megnövekszik a felhőzet, csütörtökön már többnyire borult idő lesz, a Dél-Alföldön lehet időnként vékonyabb a felhőtakaró. Estétől nyugat felől egyre többfelé ered el az eső. Csütörtökön is sokfelé számíthatunk esőre, ami a Dunántúlon és a főváros környékén havas esőre vált át, a magasabban fekvő helyeken havazás is lehet. A Dunántúl keleti felén egy-egy zivatar sem kizárt. A déli, délkeleti szelet többfelé erős, a Kisalföldön és a Dél-Alföldön viharos lökések kísérhetik. Csütörtökön a szél nyugat felől egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és továbbra is erős, viharos lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 5 és 13 fok között valószínű, de a Dunántúl északi és nyugati részén reggeltől kezdve csökkenni fog a hőmérséklet.

– MTI –

