Időjárás-jelentés – 2017. december 22.

Időjárási helyzet Európában:

Észak-Európa fölött ciklonok és frontjaik vonulnak nyugatról kelet felé, emiatt arrafelé gyakran erősen felhős az ég, és a frontok mentén többfelé fordul elő csapadék; nyugaton az eső esik, keleten havazik. Szintén ciklon okoz felhős, esős időt a Földközi-tenger keleti medencéje fölött. Ugyanakkor Franciaországtól az Alpokon át egészen a Fekete-tengerig anticiklon helyezkedik el. Területén borult, ködös, és gyengén felhős, napos területek egyaránt előfordulnak, számottevő csapadékról nem érkezik jelentés, de a ködös tájakon helyenként szitálás előfordul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kontinensünk északkeleti részén általában 0 és -7, az Ural előterében -8, -11 fok között változik. Nyugatabbra és délebbre enyhébb az idő, a Brit-szigeteken és a mediterrán térségben 8 és 12 fok közé melegszik fel a kora délutáni órákra a levegő, sőt a Pireneusi-félszigeten több helyen 17, 19 fokot is mérnek. Szombat estig a Kárpát-medence fölé eleinte váltakozó nedvességtartalmú, hideg, majd egyre enyhébb, nedvesebb léghullámok érkeznek.

Várható időjárás az ország területén szombat estig:

Reggelig közepesen és erősen felhős időszakok egyaránt lesznek. A Nyírségben gyenge havazás, szitálás előfordulhat. Éjszaka főként keleten ködfoltok képződhetnek, ott ónos szitálás is lehet. Szombaton többnyire erősen felhős lesz az ég, de időnként felszakadozik a felhőzet, rövid napos időszakok is lehetnek, majd délután északkeleten, keleten megvastagszik a felhőzet. A délutáni óráktól északkeleten néhol havazás, havas eső, estefelé az északkeleti határnál ónos eső kialakulhat. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik, szombaton néhol viharos közeli széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +4 fok között várható, de északkeleten, keleten a kevésbé felhős, havas tájakon -3, -4 fok is előfordulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 2 és 7 fok között alakul.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA