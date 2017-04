Időjárás-jelentés – 2017. április 15.

Időjárási helyzet Európában:

Skóciától északkeletre található annak a ciklonnak a középpontja, amely jelenleg Nyugat-Európa legnagyobb részének időjárását alakítja. Erősen felhős vagy borult arrafelé az ég, és többfelé fordul elő eső, zápor. Ugyancsak ciklon örvénylik a Kelet-európai-síkság keleti felén, így ott is csapadékos az időjárás, de havazás, havas eső csak elvétve fordul elő. A kontinens déli területeinek időjárását ugyanakkor döntően anticiklon határozza meg, a naposabb idő hatására már nem csak Spanyolországban, hanem másutt is 25 fok köré emelkedik napközben a hőmérséklet. Ugyancsak enyhe az idő a Fekete-tengertől keletre, ahol 18, 20 fokot mérnek a délutáni órákban, másutt jellemzően az átlagosnak megfelelő a hőmérséklet. Finnország és Svédország legnagyobb részén azonban napközben is fagy. Vasárnap estig a Kárpát-medence fölött előbb hidegfront vonul át, majd mögötte erős északnyugati áramlással kissé hidegebb levegő érkezik fölénk.

Várható időjárás az ország területén vasárnap estig:

Reggelig többnyire erősen felhős lesz az ég, de szombaton még elsősorban a keleti megyékben szakadozottabb lehet a felhőzet, illetve hajnaltól északnyugat felől jelentősen csökken a felhőzet. Elszórtan várható kisebb eső, zápor. Húsvét vasárnap a felhőátvonulások mellett rövidebb-hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, de futó zápor elszórtan továbbra is lehet. Szombaton a délnyugati szelet az ország északi harmadán még élénk széllökések is kísérhetik, majd hajnaltól egyre nagyobb területen északnyugatira fordul az áramlás, és vasárnap napközben szinte országszerte meg is erősödik a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 10 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 13 és 18 fok között alakul.

– MTI –

