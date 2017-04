Időjárás-jelentés – 2017. április 14.

Időjárási helyzet Európában

Kontinensünk délnyugati területe fölött anticiklon alakítja az időjárást. A leszálló légmozgásoknak köszönhe

tően általában napos az idő, csak a magasnyomás északi peremén több a felhő, és helyenként eső, zápor is előfordul. Ugyanakkor Észak- és Kelet-Európa időjárását ciklonok és frontjaik határozzák meg. Arrafelé gyakran erősen felhős az ég, többfelé esik az eső, záporeső, északon, északkeleten több helyen havazik. A legmagasabb nappali hőmérséklet északon többnyire 0 és plusz 8 fok között alakul, de Finnországban és Izlandon többfelé napközben is fagy. Délebbre haladva enyhébb az idő, szárazföldünk középső és nyugati vidékén általában 10 és 19 fokot mérnek. A legmelegebb délen van, ahol a délutáni órákra 20, 27 fok közé melegszik fel a levegő, sőt a Pireneusi-félszigeten 28, 33 fokot is mérnek. Szombat estig nyugat felől eleinte szárazabb, majd egyre nedvesebb, kissé enyhébb léghullámok érkeznek a Kárpát-medence fölé.

Várható időjárás az ország területén szombat estig

Eleinte változóan felhős lesz az ég, csapadék nem valószínű. Éjszaka nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon alakul ki több helyen eső, záporeső. Szombaton északkeleten is megnövekszik a felhőzet, többnyire erősen felhős lesz az ég, inkább csak rövid napos időszakokra számíthatunk. Szórványosan valószínű eső, záporeső. A helyenként még erős északnyugati szél mindenütt mérséklődik, majd szombaton elsősorban az északi országrészben élénkül meg a délnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10, északkeleten -2 és +3 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 15 és 20 fok között alakul.

