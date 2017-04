Időjárás-jelentés – 2017. április 12.

Időjárási helyzet Európában

Európa déli felén – a Pireneusi-, az Appennini- és a Balkán-félsziget térségében – továbbra is kora nyárias az idő. A meleg és többnyire száraz levegőben többfelé 25 fok közelébe emelkedik délutánra a hőmérséklet, sőt Dél-Spanyolországban 30, 31 fokot is mérnek. Európa északi felének időjárása sem változott az elmúlt napokéhoz képest. Az ott vonuló ciklonok hatására a gyakran változó felhőzetből esik az eső, záporeső, északkeleten helyenként havazik. A Skandináv-félsziget északi harmadán és az Észak-Ural előterében van továbbra is a leghidegebb, arrafelé napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet. A hajnali órákban a Brit-szigetek térségében húzódó hidegfront az erős magassági áramlással csütörtökön már a Kárpát-medence fölé helyeződik; érintőleges hatására ismét erős szélre, elszórtan záporokra számíthatunk, de jelentős hőmérséklet-visszaesés nem valószínű.

Várható időjárás az ország területén csütörtök estig

Északnyugat felől tovább növekszik – kezdetben csak északon -, estétől egyre nagyobb területen meg is vastagszik a felhőzet. Éjszaka már az ország északi felén eső, zápor is kialakulhat. Csütörtökön napközben szakadozik a felhőzet, főként délután számíthatunk akár hosszabb napos időszakokra is. Elszórtan eső, zápor továbbra is lehet, az északkeleti határnál egy-egy zivatar sem kizárt. Szerdán a délnyugati, nyugati szél az ország északi részén megélénkül, néhol megerősödik. Csütörtökön a délnyugati területek kivételével megerősödik, északon időnként viharossá fokozódik a nyugati, északnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 10 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 15 és 20 fok között valószínű.

– MTI –

