Időjárás-jelentés – 2016. december 29.

Időjárási helyzet Európában:

Kontinensünk középső és nyugati, délnyugati felén egy hatalmas kiterjedésű anticiklon a meghatározó. Területén többnyire csendes, nyugodt az idő, sokat süt a nap, de előfordulnak borongós, párás, tartósan ködös tájak is, például Németországban, a Benelux államokban vagy Anglia egyes részein. Itt a hőmérséklet nagyrészt fagypont fölött alakul, jellemzően 2 és 15 fok közé melegszik fel a levegő kora délutánra. Európa legenyhébb vidékét Dél-Spanyolországban és Portugáliában találjuk, itt helyenként 18, 20 fok van. Szokatlanul enyhe idő van Norvégiában is, ott több helyen 5, 6 fok fölött alakul a csúcshőmérséklet. Szárazföldünk északi peremvidékén és keleti felén ciklonok és frontjaik okoznak változékony, csapadékos, többfelé szeles időt. Ezeken a területeken hideg, sarkvidéki eredetű levegő áramlik dél felé, elárasztva a Fekete-tenger térségét és a Mediterráneum keleti részét. Utóbbi területeket leszámítva december végéhez képest többnyire jóval enyhébb az idő földrészünkön, jól mutatja mindezt, hogy -10 fok alatti maximum-hőmérséklet még északkeleten sem fordul elő. A Kárpát-medence időjárását a következő 36 órában anticiklon alakítja, amely az év ezen időszakában kedvez a köd és a rétegfelhőzet kialakulásának.

Várható időjárás az ország területén péntek estig:

Estétől az Alföld és az Északi-középhegység felhősebb részein is csökken a felhőzet. Éjjel a derült, gyengén felhős területek mellett egyre több helyen képződhet zúzmarás köd, illetve rétegfelhőzet. Pénteken a derült, napos tájak mellett borult, párás, tartósan ködös körzetek is lehetnek. Ónos szitálás, hószállingózás éjszaka és napközben is előfordulhat egy-két helyen. Tovább mérséklődik az északi szél, pénteken már csak keleten lehetnek élénk lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és -11 fok között alakul, a fagyzugos helyeken azonban -12, -13 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken a napos területeken 0, +4, a tartósan borult, párás, ködös tájakon 0, -4 fok között alakul.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA