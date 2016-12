Időjárás-jelentés – 2016. december 27.

Időjárási helyzet Európában:

A kontinens délnyugati harmadának időjárása nem sokat változott az elmúlt napok során. A Pireneusi-félszigeten napos, enyhe az idő, Spanyolország déli, délkeleti partvidékén 20 fokig is felmelegszik a levegő. Sokat süt a nap a Földközi-tenger menti országokban, és Franciaország déli felén is. Európa északi területein viszont folytatódik a változékony idő. Erősen és közepesen felhős területek váltakoznak, eső, hó egyaránt előfordul, és többfelé szeles az idő. Az Észak-Skandinávia feletti ciklon hátoldalán hideg levegő halad dél, délkelet felé, amelynek első hulláma reggelre már a Kárpát-medence keleti területeit is elérte. Szerda estig további hideg advekció várható erős északnyugati szél kíséretében.

Várható időjárás az ország területén szerda estig:

Kedden késő délután, este észak felől több felhő érkezik, majd hajnalra csökken nagy területen a felhőzet, a Dunántúl nyugati felén és néhol északkeleten lesz több a felhő. Este, éjszaka északkeleten néhol hószállingózás, a Dunántúlon szórványosan eső, délnyugaton helyenként ónos eső, a Bakonyban kisebb havazás lehet.

Szerdán az ország legnagyobb részén napos idő valószínű, a nyugati határnál lesznek felhős körzetek, ott eleinte ónos eső, majd eső, havas eső fordulhat elő, a Kőszegi-hegységben havazhat. Az északnyugati szél többször viharossá fokozódik, a legerősebb a Dunántúl északi felén és a középső területeken lesz, de szerdán már északkeleten is számíthatunk viharos széllökésekre. Szerda estétől mérséklődik jelentősebben a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 2 és 6 fok között várható.

– MTI –

