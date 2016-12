Időjárás-jelentés – 2016. december 26.

Időjárási helyzet Európában:

Az Azori-szigetek felől anticiklon nyúlik be Európa déli, délnyugati része fölé, amely a mediterrán térség időjárását is meghatározza. Arrafelé sokat süt a nap, amelynek köszönhetően Spanyolországban 15, 20, másutt a Földközi-tenger partvidékén 10, 17 fokig melegszik fel a levegő. Ennél hűvösebb csak a tengertől távolabbra eső helyeken fordul elő. Ezzel szemben a Norvég-tenger felett markáns ciklon örvénylik. Középpontjában nagyon alacsony a légnyomás, ezért a partmenti területeken Skóciában, Norvégiában, a Feröer-szigeteken orkán erejű, Dél-Skandináviában és a Balti-tenger környezetében viharos erejű a szél. A ciklon melegfrontja a Baltikumon át a Tátráig, hidegfrontja Dánián és Nagy-Britannia déli felén át húzódik. Főleg ezek mentén van nagyobb területen csapadék, amelynek formája a legtöbb helyen eső, a csúcshőmérséklet is fagypont felett, 4 és 13 fok között változik. Csak a magasabban fekvő helyeken van hidegebb, havazás is csak ott fordul elő. A melegfront előtt helyenként ónos eső is előfordul, illetve a ciklon peremvidékén a Kelet-európai-síkságon szórványosan havazik. Utóbbi helyeken délután is csupán -7, -1 fokot mérnek. Az említett ciklonnak a hidegfrontja átvonul a Kárpát-medencén, kedden már hideg légtömeg alakítja időjárásunkat, szeles idő várható.

Várható időjárás az ország területén kedd éjfélig:

Napközben szakadozott lesz a felhőzet, hosszabb-rövidebb időszakra a nap is kisüt. Csupán északkeleten, keleten marad borult az ég, ott kis mennyiségű eső is lehet. Este átmenetileg megnövekszik, majd az éjszaka második felében mindenütt csökken a felhőzet. Néhol kisebb eső, zápor is kialakulhat, északkeleten ónos eső sem kizárt. Kedden napközben napos-gomolyfelhős idő várható felhőátvonulásokkal, egy-egy záporral, hózáporral, majd estétől a Dunántúlon és északon újra megnövekszik a felhőzet. Ekkor a Dunántúlon elszórtan, északon, északkeleten egy-egy helyen előfordulhat eső, ónos eső, főleg a dunántúli hegyekben havazás. A nyugati, északnyugati szél a középső területeken gyakran megerősödik, majd éjszakától viharossá fokozódik. A maximális széllökések éjszaka elérik a 85, kedd napközben a 90 km/h-t. Délnyugaton és északkeleten lesz legkevésbé szeles az idő.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2, +4 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 3, 9 fok között valószínű.

– MTI –

