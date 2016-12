Időjárás-jelentés – 2016. december 25.

Időjárási helyzet Európában

Dél-, Délnyugat-Európa időjárását továbbra is döntően anticiklon alakítja. A mediterrán térségben többnyire napos az idő, a délutáni órákra 15 és 20 fok közé melegszik fel a levegő. Ugyanakkor az 50. szélességi körtől északra gyors változások jellemzik az időjárást. A nyugatról keletre vonuló ciklonok és légköri frontjaik hatására erősen felhős vagy borult az ég, szórványosan esik az eső, az Ural előterében havazik. A Brit-szigeteken, a Germán-lengyel-alföldön helyenként erős délnyugati szél fúj. A hőmérséklet csúcsértéke 0 és 12 fok között változik, a nyugati tájakon enyhébb az idő. Fagypont alatti maximum csupán a Skandináv-félsziget északi harmadán, és az Ural közvetlen közelében van. A ciklonpályák az elkövetkező 24-36 óra folyamán kissé délebbre helyeződnek, így a közép-európai térségben is megélénkül a szél, változékonyabbá válik az időjárás. Hétfő estig még a magasban enyhe levegő áramlik, amely a megerősödő nyugati, északnyugati széllel a Kárpát-medence nagyobb részén már a talaj közelében is érezhető lesz, majd keddre virradóra érkezik egy hidegfront.

Várható időjárás az ország területén hétfő estig

Vasárnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, hétfőn napközben szakadozhat fel többfelé hosszabb-rövidebb időszakokra a felhőzet, csupán északkeleten marad a többnyire borult ég. Reggelig még több helyen várható eső, az ország északkeleti harmadán havazásra, ónos esőre is számítani kell. Hétfőn napközben nem valószínű csapadék. A nyugati, északnyugati szél a középső területeken gyakran megerősödik. Délnyugaton és északkeleten mérsékelt marad a légmozgás, ott főként a hajnali, reggeli órákban foltokban ködre is számíthatunk.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 0 és +5 fok között alakul, de északkeleten fagyni fog.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire 6 és 12, északkeleten 1 és 6 fok között valószínű.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA