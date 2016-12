Időjárás-jelentés – 2016. december 21.

Időjárási helyzet Európában

Európa középső és keleti területeinek időjárást továbbra is egy nagykiterjedésű anticiklon alakítja. Területén jellemzően alacsonyszintű rétegfelhőzet borítja a tájat, bár Lengyelország jó részén és Németország délkeleti részein már felszakadozott a felhőzet, és kisütött a nap. Egyébként jellemzően csak a 800-900 m fölötti részeken napos az idő. Számottevő csapadékról nem érkezik jelentés, csak hószállingózás, ónos szitálás fordul elő többfelé. Ciklonok és a hozzájuk tartozó időjárási frontok csak a sarkkörtől északra, valamint a nyugat-európai partvidéken meghatározóak. Ezeken a vidékeken is sok a felhő, a Brit-szigeteken eső esik, északon havazik. Amíg a mediterrán térségben továbbra is enyhe az idő, 13, 18 fok közötti csúcsértékek a jellemzőek, addig Moszkvától északkeletre nagyon zord az időjárás, ott -25 fok alatt marad napközben is a maximum hőmérséklet, sőt az Ural északi előterében csak -37, -43 fokot mérnek! Csütörtök estig a Kárpát-medence időjárásában nem várható változás, marad a hidegpárna.

Várható időjárás az ország területén csütörtök estig

A Kőszegi-hegység, a Börzsöny, a Mátra és a Bükk 800-850 m fölötti csúcsai ugyan kiemelkednek a felhőtakaróból, az ország túlnyomó részén azonban marad a borult, párás idő több helyen zúzmarával. Ónos szitálás, hószállingózás, szemcsés hó bárhol előfordulhat. Többnyire gyenge marad a légmozgás.

A hőmérséklet éjszaka és csütörtök napközben is -3, -4 fok körül alakul.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA