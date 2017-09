Időben adjuk be álláspályázatunkat!

Nem ajánlatos sokáig gondolkodni egy álláshirdetésen, mert a munkaerőpiacon óriási versenynek lehetünk szemtanúi, és könnyen elhappolhatják előlünk kiszemelt állásunkat. Amennyiben találtunk egy ideális álláslehetőséget, és ha elgondolkodunk rajta hogy megpályázzuk-e vagy sem, akkor mindezek mögött az alábbi okok állhatnak: még nem vagyunk biztosak abban, hogy tényleg azt a munkakört töltenénk be szívesen, továbbá előfordulhat az is hogy nem bízunk magunkban annyira, hogy képesek lennénk az adott munkakört betölteni. Először is tisztáznunk kell magunkban, hogy pontosan mit is szeretnénk dolgozni a közeljövőben. Ha ezzel megvagyunk, akkor utána magunkban kell rendet tenni.

Ezt csak úgy érhetjük el, ha tudjuk, hogy pontosan milyen képességekkel rendelkezünk. Ahány ember annyiféle tulajdonság létezik a világon. Vannak, akiknek kommunikációs készségük kiemelkedő, míg mások jó problémamegoldó képességekkel lettek megáldva. Azonban vannak, akik a könyvelés világában találják meg magukat. Ha találtunk egy álláshirdetést, azt feltétlenül olvassuk el elejétől a végéig, mert csak ebben az esetben tudhatjuk, meg hogy a vállalat pontosan milyen munkaerőt is keres. Figyeljünk oda az önéletrajz és a motivációs levél benyújtási határidejére is, mert ha ezt az értékes információt nem olvassuk el, könnyen lecsúszhatunk a meghirdetett lehetőségről.

Ügyeljünk arra is, ha behívnak minket állásinterjúra, akkor ne az utolsó pillanatban érkezzünk meg. Amennyiben személyautóval megyünk az interjúra akkor is induljunk el időben, de különösen akkor, ha tömegközlekedéssel utazunk. Nem várt akadályokba bármikor beleütközhetünk, és elég lehangoló lenne, ha egy késés miatt szalasztanánk el lehetőségünket. Sokunkban felmerülhet az a kérdés, hogy álláshirdetéseket hol találhatunk. Ma már számtalan lehetőség áll rendelkezésükre, sőt ki sem kell mozdulnunk otthonunk kényelméből, ha munkát, akarunk keresni.

A budapesti álláshirdetések oldalon ugyanis tudunk válogatni a felkínálkozó lehetőségek közül. Fizikai és szellemi munkaerőt egyaránt keresnek a vállatok, és a fővárosban könnyen lehet találni lehetőséget mindkét szektorban. Műszaki területen sok álláshirdetést lehet találni, ami leginkább az urak számára lehet kedvezőbb. A mérnök állások betöltésére ma a legtöbb vállalat komoly versenyt folytat. Mindazonáltal nem lehet csak úgy besétálni egy ilyen munkahelyre sem, hiába van meg a végzettsége valakinek hozzá. Szükséges lesz először mindenképpen átesnie egy többlépcsős állásinterjún, mert a nagy multinacionális cégek tudják, hogy sokkal költségesebb egy rossz embert alkalmazni, megpróbálni beilleszteni a vállalatba, elbukni a küldetésen majd újrakezdeni a munkavállaló keresésének a folyamatát, mint egy kicsit több pénzt és időt rászánni a felvételre. Ezzel biztosítják, hogy csak az igazán megfelelő jelöltek juthassanak be!

VISSZA A KEZDŐOLDALRA