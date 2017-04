Egy biztos, eltelt néhány húsvét azóta, és már egyre inkább nem a carpe diem határozta meg a mindennapjait, hanem az otthon – munkahely – oktatási intézmények szentháromság. Na, ekkor posztolt Vajna Timi közszereplő egy figyelem­elterelő, lágy zenés videót a Maldív-paradicsomból, amiért véleménye szerint az a nő megérdemelte volna, hogy a hátsójára csapjon egyet, ám ehelyett inkább magát vágta hókon, csak úgy virtuálisan, hiszen nem közszereplő ő, hogy legyen ideje nem túl hasznosan fészbukozni. Egyébként Örkénytől is azt olvasta, hogy 10 percet is lehet jól beosztani, és lehet rosszul 30 évet. Le is pergett előtte a homokóra, s a karjára pillantott, ott van-e az amerikai filmekben látott visszaszámláló, csak hogy tudja, mennyi van még hátra. Az önuralma szerencsére közbelépett – meg aztán úgyse tudta meg, hány kupon­akciót él még át –, ezért olyan célokat tűzött ki, mint a kert felásása, aztán a csokis keksztorta elkészítése.

– Barak Beáta –

