Idén megalakulhat a Sürgősségi Klinika Debrecenben

A sürgősségi orvosszakma rejtelmeibe, jelenébe és jövőjébe nyújtott betekintést az az interaktív kerekasztal beszélgetés, melyet szeptember 29-én tartottak a Debreceni Egyetemen, a Kutatók Éjszakáján. Az Általános Orvostudományi Kar Sürgősségi Orvostan Tanszéke, a Gyermekgyógyászati Intézet és az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) közös programjának kiemelt témája volt a Debreceni Egyetemen egyre erősödő, a betegellátást, kutatást és az oktatást is érintő sürgősségi szakmai tevékenység.

– A sürgősségi betegellátás oktatása az orvosképzés kiemelt feladata, hiszen azoknak, akik ezen a szakterületen dolgoznak, a rövid időkorlátok ellenére sem szabad rossz döntéseket hozniuk – fogalmazott a megnyitón Mátyus László. Az Általános Orvostudományi Kar dékánja szerint ez az a képesség, amire fel kell készíteni az orvostanhallgatókat.



– Gyorsan megfelelő döntést hozni, a nyugodt körülmények között elsajátított ismereteket éles helyzetben jól alkalmazni csak akkor lehetséges, ha azok készségszintűek – hangsúlyozta a dékán.

Kiemelte: a megfelelő gyakorlat, magabiztosság a sürgősségi ellátásban kifejezetten hangsúlyos. Ennek megszerzéséhez a Debreceni Egyetemen 2012-ben megnyílt Interaktív Orvosi Gyakorlati Központ páratlan lehetőséget nyújt. A Szimulációs Központ folyamatosan bűvölő eszközparkjával az orvostanhallgatók, orvosok és a laikusok számára is lehetőséget teremt arra, hogy a betegellátás során közvetlenül alkalmazható gyakorlati ismereteket készségszinten megszerezhessék.

A sürgősségi ellátás nem csak az újraélesztésről szól, hanem széleskörű szemléletet, speciális képességeket, tudást igénylő szakma. A társklinikákkal, társszakmákkal való együttműködés elengedhetetlen.”

A jövőben ezt szeretnénk még szorosabbra fűzni és fejleszteni – jelentette ki Szabó Zoltán. A Sürgősségi Orvostan Tanszék vezetője az unideb.hu kérdésére elmondta, hogy a tervek szerint késő ősszel jön majd létre a Debreceni Egyetemen az ország első Sürgősségi Klinikája.

Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója hozzátette: a Debreceni Egyetem élen jár az oktatásban és a betegellátásban, ezért is van létjogosultsága a Magyarországon és Európában is egyedülálló, a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújtó komplex sürgősségi központ jövőbeli létrehozásának.

A 1,8 milliárd forintból megújuló gyermeksürgősségi ellátásról Balla György, a Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója tájékoztatta a megnyitó résztvevőit. Kifejtette, hogy a Debreceni Egyetemen 2020-ig egy új, regionális Gyermeksürgősségi Központ is felépül, amely egyike lesz az öt vidéki centrumnak.

– Egy helyre kerül mindaz, ami a gyermekek sürgősségi ellátáshoz hozzátartozik, így egyebek mellett a gyermeksebészet, -belgyógyászat és a körzeti gyermekorvosi ügyelet is egy épületben lesz. Tervezünk egy helikopter leszállópályát az épület mellett és célunk, hogy gyermek-traumatológia és -radiológia is helyet kapjon a központban – részletezte Balla György. A professzor hangsúlyozta, hogy a felnőttek és gyermekek sürgősségi ellátása teljesen más felkészültséget igényel, így a fejlesztések révén, a jövőben két új szakma is létrejön: a gyermeksürgősségi és a gyermek-traumatológia.

