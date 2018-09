Idén is szomszédolnak

Idén is megtartják a Csapókert városrész őszi szabadtéri ünnepét, amely egyben bemutatkozási lehetőség a helyi közösségi házban működő csoportok számára. Készülnek népdallal, néptánccal, citera- és klasszikusgitár-játékkal, mazsorettel és akrobatikus rock and rollal. Fellép többek között a ­Lituus Quintett Fúvószenekar és a Kuckó Művésztanya, lesz slambucfőző verseny, egészségsátor, illetve utcabál is.

A szervezők felhívják a figyelmet a megközelíthetőségre: szeptember 22-én, szombaton, 8 óra és éjfél között nem lehet gépjárművel áthajtani a Süveg utca – Mátyás király utca – Gábor Áron utca közötti szakaszán. Átmenő forgalomra a Süveg utcával párhuzamos Kurucz utcát lehet majd használni.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA