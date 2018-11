Idén is megrendezi a TEK a budo- és küzdősport gálát

Karacs Attila, a TEK közelharc oktatója a műsorban azt mondta, alapvetően ütő-rúgó sportok – például karate, K-1 – és egyéb sportok, ahol a dobás és a földharc dominál – grappling, combat grappling – lesznek majd a rendezvényen.

Tudatta, hogy a programot Hajdu János, a TEK főigazgatója nyitja meg, utána kezdődnek a selejtezők. A döntőket délután 5 órától tartják.

A rendezvény nemcsak felnőtteknek, rendőröknek, hanem a családjuknak is szól, ezért harcművészeti bemutatókkal és airsoft lövészettel is készülnek a kilátogatóknak – tette hozzá.

Kitért arra, hogy Magyarországon évről évre egyre több az induló a küzdősportversenyeken.

Beszélt arról is, hogy a TEK munkatársai a TEK közelharc rendszer alapján sajátítják el a küzdőspotokból azokat az elemeket, amelyeket a munkájuk során alkalmazniuk kell. Ezek között vannak specifikus elemek is, amelyek nem ringbe valók, de a küzdősportok valamelyikéből származnak – ismertette.

Kiemelte, a képzés nemzetközi szinten is elismert, két nemzetközi kurzust is tartottak már, amelyeken a többi között Franciaország, Svédország, Belgium, Litvánia és Szlovákia is részt vett.

A TEK tájékoztatása szerint a szombati gála díszvendége a háromszoros profi K-1 világbajnok holland Remy Bonjasky lesz, az egész napos program ingyen látogatható a budapesti BOK Csarnokban.

– MTI –

