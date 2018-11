Idén is kikapcsolási moratóriumot vállal az ünnepi időszakban a Nemzeti Közművek

Tájékoztatásuk szerint a kikapcsolási moratórium a NKM lakossági áram és földgáz ügyfeleire vonatkozik. Nemcsak a védett ügyfeleket érinti, hanem azokat a lakossági ügyfeleket is, akiknek 60 napon túli számlatartozása van.

Kitértek arra is, hogy a társaságnak a kikapcsolási moratórium mellett is fontos a nehézsorsú embertársak segítése. Az NKM tulajdonában lévő Feszty Árpád úti telephelyén lévő épületet 2010 óta a Máltai Szeretetszolgálat használatába bocsátotta jelképes összegért hajléktalanszálló üzemeltetésére. A Nemzeti Közművek 2011 óta minden évben, így idén is részt vesz a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet karácsonyi ételosztási akciójában az ünnepek előtti időszakban.

– MTI –

