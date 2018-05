Idén is kétnapos lesz a Felvidéki Vágta

A lovas verseny június 23-án lesz, de a vágta kísérőrendezvényei már egy nappal korábban elkezdődnek, a már hagyományosnak számító helyszínen, a Csallóköz központjának számító Dunaszerdahely részét képező Sikabony repülőterén.

A Felvidéki Vágtára 12 település nevezhet lovast, közülük több már ismert, de a névsor még nem végleges, a nevezéseket május végéig várják. A jelentkezés részletes feltételei a www.felvidekivagta.sk címen érhetőek el. A Felvidéki Vágtáról annak első három helyezettje és alanyi jogon a vendéglátó Dunaszerdahely lovasa jut tovább a budapesti Nemzeti Vágtára.

A Felvidéki Vágtán a tavalyihoz hasonlóan Overdose munkalovasa, Osztényi Zoltán képviseli majd Dunaszerdahelyt, azt, hogy milyen lovon, az a hét végéig dől el – mondta Mikóczy Zoltán, a dunaszerdahelyi csapat vezetője. A csallóköziek célkitűzése, hogy legalább a középfutamig eljussanak.

“Fontos, hogy a Csallóköz szívében, a helyi magyarság központjában valósul meg ez a rendezvény” – mutatott rá vendéglátó Dunaszerdahely polgármestere a rendezvény jelentőségére Hájos Zoltán. Hangsúlyozta: a Felvidéki Vágta amellett, hogy tisztelgés őseink előtt az összetartozásról és az egészséges patriotizmusról is szól, az elmúlt éveknek pedig olyan hozadéka is van, hogy a fiatalok közül is egyre többen kezdtek foglalkozni a lovaglással.



A Felvidéki Vágtán az előző években megszokottá vált kísérőrendezvények várják a látogatókat, köztük különböző lovas attrakciók, koncertek, íjászbemutató, kézműves vásár, gyerekprogramok és egy honfoglaláskori csatabemutató is. A zenei programok közül Bóna Erzsébet, a rendezvény főszervezője Kálmán Imre egyik legkedveltebb operettjét, a Marica grófnőt, az Alma együttes és a Thomas Anders and the Modern Talking Band koncertjeit emelte ki.

– MTI –

