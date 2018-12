Idén is kedvenc a lucfenyő

December közepén a városban egyre több helyen találkozunk fenyőárusokkal. A szép normand fenyő idén is a legdrágább, ennek métere 8 ezer forintnál kezdődik, előnye, hogy nem hullik a levele, sokáig a lakás dísze lehet. A legkeresettebb fajták most is a luc- és az ezüstfenyők, melyeknek ára 1,5 méteres magasságig 5 ezer – 5 ezer 500 forintra tehető. A földlabdás fák idén is megtalálhatóak a piacon, ám ezek jóval kisebbek és drágábbak is, sokan keresik azonban ezeket az ünnepek után kiültethető örökzöldeket is.

Aki tradicionális halvacsorára vágyik, a fenyőárusok mellett többnyire élőhal választékot is talál. Az általunk megkérdezett árusnál az élőhalakat a tavalyinál olcsóbban lehet beszerezni. A városban főként hortobágyi halat lehet kapni: pontyot, busát, kárászt, folyami harcsát és amurt. A legolcsóbb halfajta a kárász és a busa, amelyek kilóját már 750 forintért lehet venni. A legdrágább fajta most is a folyami harcsa, melynek kilója 2 ezer 800 forint.

– Kogyilláné H. Szófia –

