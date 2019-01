Idén is élnünk kell a lehetőségekkel!

– Országosan kedvezőek a makrogazdasági feltételek, Debrecen és Hajdú-Bihar pedig nagy lehetőségek és kihívások előtt áll. Mindez azonban csak akkor hoz eredményt, ha ezeket maximálisan sikerül kihasználni – jelentette ki Miklóssy Ferenc, a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. – A legfontosabb az oktatási rendszernek a jövő igényeihez való igazítása. Motiválni kell a tanulókat, nagyobb összeget kell fordítani a gyakorlati nyelvtudású és informatika alapú oktatásra.

Miklóssy Ferenc | Fotó: Molnár Péter

Ugyancsak nagy kihívás a magyar vállalkozások versenyképességének, hatékonyságának, termelékenységének növelése, hiszen sem az exportlehetőségbe, sem a globalizálódó gazdasági láncba nem tudunk eredményesen beszállni, hogyha nem vagyunk ehhez jók. Ahhoz, hogy teljesítsük a kormányunk 2030-ra kitűzött célját, hogy felzárkózzunk az európai élmezőnyhöz, nagyon erős célirányos oktatásra, nemzeti elkötelezettségű, versenyképes nemzeti vállalkozásokra és az ezt segítő magas szintű kutatásra van szükség.

Sokat alszik kint

– Mit várhat egy mezőgazdász? Kedvező időjárást, sok termést, jó minőségű terményeket és jó átvételi árat – foglalta össze Örvendi László, a gazdakörök megyei elnöke, majd kibontotta a kívánságát: – A nyár végi és az ősz eleji két hónapnyi szárazságot lassan bepótolja az utóbbi hetekben lehullott csapadék. A kalászosok vontatottan ugyan, de kikeltek. Bízunk benne, hogy mennyiségében legalább egy közepes termés lesz. Tapasztalható általában, hogy a késői vetés valamennyivel kevesebb termést tud adni. A minőség a későbbi időjárástól függ. Általában a gombafertőzésekkel lehet gond, az ronthat a termés minőségén. Még sokat kint alszik ez a növény, és sok minden befolyásolja a termést összességében. Lehet akár egy pozitív csalódás is. Ezek a kalászosok, viszont a tavasziak esetében még csak a talajmunkáknál tartunk, amit rendben elvégeztünk. A többi majd attól függ, hogy hogyan tudunk vetni, növényt ápolni, betakarítani.

Örvendi László | Fotó: Magánarchívum

Örvendi László kitért ágazata gazdasági környezetére is. Ezt jónak nevezte. Különösen a kamara által kezdeményezett új szabályozási lehetőségek lesznek jók a termelőknek. A földtörvény-módosítással kedvezőbb termelési körülményekhez juthatnak a helyben élő gazdálkodók.

Akár egy megyei városban

– Azt kívánom, hogy 2019 egy jó, kiegyensúlyozott esztendő legyen a városom számára – fogalmazott Kiss Attila, Hajdúböszörmény polgármestere. – A helyi adózás miatti ügyünk, amely két-három évig tartott, lezárult, és ennek tükrében a 2019-es év a gazdálkodásunkban egészen jó gazdasági időszaknak ígérkezik. Be tudjuk fejezni a korábban elkezdett nagyobb beruházásainkat, például a járdaépítéseket. Az idei fejlesztések fő csapásiránya a megkezdett munkák befejezése lesz. Ugyanakkor megtartjuk a korábbi években már megszokott nagyobb eseményeket, így a Hajdú Hetet, a Hajdúsági Expot a traktorhúzó versennyel együtt. Ezek a legfontosabbak, de ezeken kívül nagyon sok programunk lesz.

Kiss Attila | Fotó: Kovács Péter

– Abban bízom, hogy ezek mindegyikét a korábbi évek színvonalán meg tudjuk szervezni. Mindennek megvan a pénzügyi alapja. Újabb programokat nem akarunk szervezni, mert már most annyi rendezvényünk van, mint egy megyei jogú városnak.

Nyugalom és fejlődés

– Jó lenne ha Debrecenben 2019-ben folytatódna az a lendületes fejlődés, ami az előző éveket jellemezte – jelentette ki Szabó Gyula debreceni Fideszes önkormányzati képviselő, az Epreskerti Általános Iskola intézményvezetője. Majd elmondta, hogy várja a kertségi programok kiteljesedését, a déli városrészben további beruházások megvalósulását. – Bízom benne, hogy folytatódik az orvosi rendelők felújítása is – emelte ki.

Szabó Gyula | Fotó: Matey István

Szabó Gyula hangsúlyozta: iskolaigazgatóként azt szeretné látni, hogy idén elkészül az Epreskertiben a régóta remélt könnyűszerkezetes tornacsarnok, programozásban, illetve robotikában pedig tovább tud előrelépni az intézménye. – A magánéletemben pedig izgalommal telve várom, hogy néhány nap múlva megszülessen a második unokám – tette hozzá a képviselő.

Építő szakmai kapcsolat

Asbóth Anikó, a Vojtina Bábszínház igazgatónője bizakodó, ezért 2019-ben azt várja, hogy az emberek mindannyian egy kicsit több türelmet tanúsítsanak egymás iránt. – Azt érzékelem a világban, hogy rendkívüli mértékben elharapódzott a kütyüktől való függés, annyira, hogy háttérbe szorítja a valódi emberi kapcsolatokat. Jó lenne, ha legalább kisebb mértékben függnénk a kütyüktől. Azt szeretném, ha a karácsonykor egymás felé irányuló figyelmünk megmaradna, és egész évben érvényesülhetne. Személyes életemben elsősorban egészséget szeretnék, főként, mivel újabb unoka érkezését várjuk; ezért a születendő kis lénynek, gyermekeimnek és minden szerettemnek kívánok minden szépet, jót, egészséget – mondta.

Asbóth Anikó | Fotó: Derencsényi István

Hozzátette, a színházban olyan egymást építő szakmai kapcsolatokat remél az új évtől, amelyekből művészileg inspirálódhatunk, és melyek segítségével olyan előadások és szakmai programok valósulnak meg, amelyek nem csak a mi örömünket szolgálják.

– A Debreceni Ítélőtábla hosszú évek óta egységes képet mutat, és elvárom, hogy ez az egység meg is maradjon. Sikeres volt a 2018-as munka és ezt szeretnénk továbbra is fenntartani az idei évben is. Elindultak olyan programok, melyek közelebb hozzák a jogkereső polgárt a bíróságokhoz, ezt szeretnénk folytatni.

Dr. Balla Lajos | Fotó: Derencsényi István

– Fontosnak tartom kiemelni, hogy az e-akta továbbra is rendelkezésre áll az ügyfelek számára, ami a hozzáférést egyszerűsíti, és gyorsítja az ügyintézést – hangsúlyozta Balla Lajos a Debreceni Ítélőtábla elnöke, aki még hozzátette: – A 2019-es év teljen mindenkinek nyugalomban, békében és egységben. Az idén szeretnénk még nagyobb hangsúlyt fektetni az önkéntes jogkövetésre. Bárkinek lehetnek peres problémái, ami miatt a jogszabályt értelmezni kell, így a kihirdetett és elfogadott jogszabályokat be kell tartani – mondta Balla Lajos.

Legyenek céljaink

Fejlesztésekre és korszerűségekre is számíthatunk a jövő esztendőben, legalábbis a tervek és a remények ezt jósolják.

Becsky András | Fotó: Matey István

– Az újévi köszöntésekben örömöt, békességet, egészséget szoktunk egymásnak kívánni. Azt szeretném, hogy idén minél többen és minél többet tegyünk annak érdekében, hogy ezek a gondolatok ne csak kívánságok maradjanak. Éljük meg szeretetben a mindennapokat, figyeljünk oda egymásra otthon, az iskolában és a munkahelyeken. Legyenek céljaink, a problémáinkat tudjuk felszínre hozni és képesek legyünk meghozni a változáshoz szükséges döntéseket – mondta Becsky András, a Sportcentrum ügyvezetője. Majd hangsúlyozta, hogy ügyvezetőként azt várja a 2019-es évtől, hogy korosztálytól függetlenül minél többen sportoljanak, akár amatőr vagy profi szinten, a sportrendezvényeken tovább épüljenek a közösségek és együtt legyünk büszkék a debreceni sikerekre. Szeretnék folytatni a létesítményeik fejlesztését annak érdekében, hogy minél modernebb körülmények között várhassák a sportszerető vendégeket.

Korszerűsítések

– Ha leszünk annyira sikeresek, mint tavaly, én már maximálisan elégedett leszek. 2018-ban is nagyon sok szeretetet kaptunk, óriási tömegeket mozgattunk meg, több tonna élelmiszer-adományt osztottunk szét, számos programot rendeztünk. Jó érzés, hogy elismerik a munkánkat, és bízom benne, hogy idén még többet tudunk tenni az emberekért – mondta Tóth Ferenc, a Tündérkör Alapítvány alelnöke.

Tóth Ferenc | Fotó: Magánarchívum

Hozzátette, az ünnepek után is gondolnak a rászorulókra, januárban és februárban is több mint egy tonna élelmiszert osztanak szét, hiszen nem csak karácsonykor éhesek a nélkülözők. Megtudtuk, már javában folynak az előkészületek az idei Tündérfutással kapcsolatban, valamint az alapítvány 2019-es tervei között szerepel az is, hogy a Gyermekgyógyászati Klinika Infektológiai Osztályán öt kórtermet korszerűsítsenek 1 millió 200 ezer forintból.

– Először is szeretnék a kislányomnak, a családomnak, a barátaimnak, valamint magamnak jó egészséget kívánni. Mivel két képzést is elkezdtem tavaly, ezért az is vágyam, hogy a vizsgáim jól sikerüljenek az idén – fogalmazott Dombi Tibor, a DVSC volt labdarúgója, a hajdúsági U19-es együttes jelenlegi pályaedzője.

Dombi Tibor | Fotó: Derencsényi István

– Az a tervem, hogy a hobbijaim terén is előrébb jutok: meg akarom dönteni az egyéni csúcsomat maratoni futásban, és a Wyrfarkas zenekarral is jó lenne minél több ütős koncertet adni. Az általunk edzett fiatalokat pedig abban kell segítenünk, hogy jobb emberekké váljanak. Ez talán még annál is fontosabb, hogy híres futballisták legyenek. Ha a lányom, Kamilla továbbra is ilyen elkötelezett marad az atlétika iránt, az csak hab lesz a tortán számomra.

HBN, Kovács Zsolt

VISSZA A KEZDŐOLDALRA