Idén is ellátogat a tanyavilágba a DEKOM

Magyarországon és Európában is egyedülálló módon működteti a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma a Különleges Orvos- és Mentőcsoportot. A külföldi és hazai mentések mellett a csoport fontos feladatának tekinti a karitatív munkákban való részvételt. Ez a segélyszállítmányok eljuttatását és szétosztásának koordinálását, menekülttáborok egészségügyi szűrését, a gyermekotthonok időszakos orvosi felügyeletét, a tanyaprogram mellett az orvostanhallgatók felkészítését és bevonását is jelenti.

A következő nagyobb esemény 2017. december 31-én szombaton 09.30 órakor veszi kezdetét, amikor is a Debreceni Egyetem karitatív szervezete több családot is meglátogat a Debrecen környéki tanyavilágban. Az orvosi ellátás, egészségügyi szűrés mellett élelmiszert, takarókat, ruhát, gyógyszereket is magukkal visz az orvoscsoport, szükség szerint az influenza elleni védőoltásokat is kérhetik a családok.

A támogató partnerek, mint a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata, az adományok összegyűjtése mellett aktívan is segíti azok szétosztását.

A DEKOM csapata 2017. december 31-én 09.30-kor a Debrecen, Poroszlay út 80 szám alatt lévő raktárától indul a tanyavilágba.

