Idén is csatlakoztak a nagykállói 24 órás úszáshoz a debreceni szeniorok

A Debreceni Szenior Úszó Klub hosszútávúszói (nagykállói csapattársaik meghívására) évek óta részt vesznek a Nap Strandon megrendezett 24 órás úszáson, amit ezúttal sem hagytak ki. A korábbi években volt már úgy, hogy égető napsütés vagy éjszakai vihar nehezítette a több órás úszási szakaszok végrehajtását. Idén viszont kellemes körülmények között lehetett úszni.

Kitettek magukért

A csapattagok nagy része egyúttal a „Bátor Tábor”-os, súlyosan beteg gyerekek rehabilitációs táboroztatását is támogatta úszásával, adománygyűjtésével. Közülük Rentka László 32 km-ig jutott. Tóth Zsófia orvostanhallgató megismételte tavalyi 20,466 km-es eredményét. Tóth Béla és Bihari Árpád jutott még 15 km fölé (17,8 km és 16,8 km). Baracsi Mária többet úszott tavalyi adagjánál, most 15 km-t jegyzett. Takácsné Kancsár Katalin a csapatot segítve 10 km-es távig jutott. Gazda Zsuzsa és Szőllősi László helyi szervezők több szakaszban úsztak, és 10 km közelébe jutottak. Balázsiné Jaczkó Márta csaknem 7 km-t teljesített. Férje, Balázsi Jenő is úszott, fiuk, a második osztályos Dénes a gyermekmedencében csatlakozott a sportnaphoz jó pár hossz leúszásával. A csapattal mindössze egy éve edző Bobaly Máté 5 km-es távja is figyelemre méltó, és Bodrogi Éva, Rentkáné Égerházi Anikó, Póti Eszter is km-ekkel segítette a csapatot.

HBN

