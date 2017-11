Idén először ugrásszerűen nőtt az informatikai képzésekre felvettek száma

A “2017 trendforduló az informatikai felsőoktatásban” címmel az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi), a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM), valamint a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) által megtartott rendezvényen Józsa János, a BME rektora kiemelte: az informatikai képzésekre jelentkezők és a felvettek számának idei jelentős növekedése reményeik szerint trendfordulót jelez.

Laufer Tamás, az IVSZ elnöke arról beszélt, hogy míg az elmúlt 10 évben évente átlagosan egy százalékkal, addig tavaly 10 százalékkal nőtt a képzésre jelentkezők száma, ami robbanásszerű emelkedés. Elmondta, hogy ma Magyarországon 23 százalékos a felsőoktatásban a műszaki szakokon tanuló hallgatók aránya, ami megfelel az uniós átlagnak. Az IVSZ szerint 40 százalék lenne szükséges az informatikushiány megelőzéséhez és megszüntetéséhez. Kiemelte: két évvel ezelőtt 22 ezer informatikus hiányzott az ágazatból, becsléseik szerint ez a szám jelenleg már meghaladja a 30 ezret. Megjegyezte, hogy az ágazat fizetései a nyugat-európai átlagnak megfelelően alakulnak Magyarországon is.

Horváth Zita, az felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár (Emmi) kiemelte: kormányzati akarat, a hallgatók és a képzési intézmények együttes összefogásával lehet és kell kezelni az ágazati munkaerőhiányt. A jelentkezők számának növekedését örömtelinek nevezte, és hozzátette: ma még szinte nem is látható helyeken fog megjelenni a jövőben az informatikushiány, amire a képzéseknek választ kell adni. Jövőre a tervek szerint 3 új szak indul, alapszakon egy, mesterszakon pedig kettő.

Közölte: a kormányzat együtt dolgoz a terület vállalataival annak érdekében, hogy növekedjen a matematikát, műszaki és természettudományokat tanulók aránya. Megjegyezte: az informatikai képzési terület az összes területhez képest speciális, mivel lényegesen gyorsabban változik a tudományos ismeretanyag.

Elmondta azt is, hogy a szakon tanulók számára új ösztöndíj programot dolgoznak ki, ezt legkésőbb 2018 szeptemberben vezethetik be. Az érdeklődők számára jó hírnek nevezte, hogy jelenleg is nagyon vonzóak a fizetések az ágazatban, és az utolsó éves alapszakos hallgatókat már alkalmazzák a cégek.

Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős helyettes államtitkár (NFM) elmondta: kiemelt figyelmet kell fordítani az egyetemi és a mesterképzésekre. A tavaly már elindított Programozd a jövőd! elnevezésű program 8,2 milliárd forintból valósul meg 2020-ig. A program célja az egyetemi informatikai képzésben tanulók és végzők számának növelése, ezt tudásbázis kialakításával, a köznevelésben tanulók érdeklődésének felkeltésével, motiválással, felsőoktatási együttműködések – vendégoktatók, gyakornoki programok – kialakításával valósítják meg. Középiskolásoknak több mint 100 iskolában motivációs előadásokat tartanak 2018-végéig. Az egyetemi képzéseket közelíteni kell a munkaerőpiaci igényekhez, ennek érdekében egyebek között egyetemekkel és vállalkozásokkal működtek együtt, ingyenes tanagyag vagy vizsga lehetőségének kialakításáról. Eddig 21 intézménnyel és 4 IKT vállalattal kötöttek együttműködési megállapodást – sorolta.

Bozsonyi Károly, az IVSZ oktatási igazgatója ismertetése szerint 2007-2017-ig vizsgálták az informatikai és műszaki szakokra felvettek számát. Idén 10 százalékkal több, 7258 diákot vettek fel informatikai képzésekre, ami dinamikus növekedést mutatott a műszaki képzéseken belül. A magyar fiatalok körében nőtt a népszerűsége az informatikai képzéseknek, az informatikus ösztöndíj bevezetése pedig további ösztönzést jelent.

– MTI –

