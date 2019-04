Idegenbeli rangadó előtt a DVSE

Kemény mérkőzés vár a debreceni pólósokra szerda este, hiszen a nagy csapatokat is rendre megszorongató BVSC látja őket vendégül. A két együttes a középszakaszban már találkozott egymással, akkor egy rendkívül fordulatos összecsapáson végül 9-6-os hajdúsági siker született. – A hazai mérkőzésünkből kiindulva egy nagyon nehéz mérkőzésre van kilátás, de úgy gondolom, hogy minden esélyünk meg van arra, hogy pontot vagy pontokat szerezzünk. A közelmúltban megkaptuk a kellő terhelést, kemény edzéseken vagyunk túl, minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni, hogy tisztesen helytálljunk a Szőnyi úton –vélekedett az esélyekről Kósik Soma a dvse.hu-mak.

A fővárosiak jelenleg a DVSE-től három ponttal lemaradva a 7. helyen állnak a középházban, ezért nemcsak a győzelemért, de az egymás elleni különbség javításáért is várhatóan mindent meg fognak tenni. Ugyanakkor Miroslav Bajin tanítványai korántsem esélytelenül szállnak medencébe, hiszen a szezon során már többször is igazolták, hogy nem véletlenül jutottak felsőházba. – Az előző találkozónkon az utolsó negyedben mutatott játékunkra mindenképpen lehet alapoznunk. A fordulás után azonban volt egy gyengébb időszakunk, ami idegenben biztos, hogy nem fog beleférni. Ha ki tudjuk küszöbölni azokat a hibákat, és nem ülünk rá az eredményre, hanem végig koncentráltan játszunk, akkor a szerdai mérkőzésen is lehet keresnivalónk – zárta szavait az együttes kapusa.

