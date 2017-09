Hűtőszagtalanítóval verte át egyik idős betegét a csábos debreceni álgyógyító

Korábban egy fogyasztási cikkeket forgalmazó cég marketingterületén dolgozott D. Zsolt (25) és az ott szerzett tapasztalatait fejleszthette tovább.

– Idős embereket keresett fel telefonon június-júliusban, és egy cég ügyvezetőjeként bemutatkozva meghívta őket debreceni belvárosi irodájába, hogy kivizsgálja egészségügyi állapotukat, majd megoldást kínáljon esetleges gondjaikra – mondta Szántó Tibor százados, a Debreceni Rendőrkapitányság gazdasági ügyek alosztályának vezetője.

– Semmilyen orvosi, egészségügyi végzettsége nincs, fiatal kora ellenére mégis olyan meggyőzően tudott szót érteni az egészségükért aggódó emberekkel és érvelni kezelési módszerei mellett, hogy dőlt a pénz a vállalkozáshoz. A “vizsgálat” menete az volt, hogy a sértetteknek egy elektromos műszert kellett a kezükbe fogni, ő meg néha a laptopjára tekintgetve kielemezte az “eredményeket”. Valakinél azt “diagnosztizálta”, hogy a szervezete nem veszi fel a tápanyagokat, ezért fájnak a lábai, másnál a bélműködés zavara volt a kórisme. Akadt olyan sértett is, aki önként panaszolta el, hogy milyen betegségekkel küzd évek óta. Ilyenkor sűrű bólogatások közepette nyugtázta, hogy az általa elvégzett vizsgálat is pontosan erre az eredményre jutott. Az érszűkülettől az ízületi problémákig mindenre tudott ellenszert: többeknek étrend-kiegészítőként emlegetett filmtablettákat ajánlott, mások bajára vitaminkészítményként megnevezett kapszulákat javallott. Még szakértők vizsgálják, hogy valójában mi volt a házilag készített feliratokkal felcímkézett gyógyszeres fiolákban, de megalapozott a gyanú arra nézve, hogy a szerek nem alkalmasak a sértettek betegségeinek kezelésére. Ez volt talán az egyetlen momentum, ahol nem profiként járt el, a címkéken kívül mindent a hivatalosság és a szakértelem legnagyobb látszatával intézett. Egy-egy konzultáció alkalmával látványosan különféle dokumentumokat töltött ki, és ügyelt arra, hogy a cég honlapja, valamint az irodája is megbízhatóságot, profizmust sugalljon. A telefonon megbeszélt időpontra érkező sértetteket alkalmazottai – jellemzően fiatal, dekoratív hölgyek – fogadták, majd bekísérték őket az “igazgatóhoz”. Egy-egy “kúra” nem volt olcsó, volt aki 50 ezer forintot is kifizetett az egyedileg összeállított készítményért, amelyért a vizsgálat utáni napokban kellett visszamenni. Ezzel is elhitette, hogy személyre szabott kezelés zajlik. A legpimaszabb húzása az volt, amikor az egyik sértettnek egy készüléket ajánlott fel megvételre 12 millió forintért, majd – mivel ekkora összeget a beteg nem tudott előteremteni – év végéig kölcsönadta neki. Az idős hölgy 220 ezer forintot fizetett a készülék bérléséért. Szakértői vélemény mondta ki, hogy az eszköz nem más, mint egy Kínából rendelhető, 3600 forint értékű hűtőszekrény-szagtalanító.

– Hogy még több embert rávegyen szolgáltatásai igénybevételére minden sértettnek egy ún. rekreációs kártyát ajándékozott. Ezekről azt állította, hogy 30 ezer forint egyenleg van rajtuk, amelyet élelmiszer vásárlására lehet felhasználni. Az egyik becsapott ember megpróbált egy bevásárlóközpontban fizetni a plasztiklappal, és meglepve tapasztalta, hogy elküldték a pénztártól. Amikor D. Zsoltnál reklamált amiatt, hogy az üzletben még csak nem is hallottak erről a fizetőeszközről, a férfi elmondta, hogy szerinte azért volt sikertelen a tranzakció, mert a kártyát a cég honlapján először aktiválni kellett volna. Amikor a sértett megpróbálta elvégezni az internetes regisztrációt, mindig épp rendszerhibát jelzett a weboldal. Hamar kiderítettük, hogy a honlapot eleve úgy készítették, hogy ne lehessen semmilyen aktiválást elvégezni rajta. Alkalmazottai legfeljebb csak egy-két hétig dolgoztak nála és ők sem tudták az igazi nevét, ugyanis előszeretettel használt álneveket. Precizitására jellemző, hogy minden egyes bevételéről nyugtát bocsátott ki. A nyugtatömböket megtaláltuk a házkutatáskor, azonban a könyvelést tanulmányozva nem akadtunk a tételek nyomára. Élünk a gyanúperrel, hogy ezzel is mindössze az volt a szándéka, hogy alátámassza: a sértetteknek becsületes vállalkozással van dolguk. Ezek a dokumentumok viszont arra kiválóan alkalmasak, hogy felkeressük a bennük szereplő embereket és kiderítsük: ők is bűncselekmény áldozataivá váltak-e. Ez jelenleg folyamatban van. A férfi lebukásához végül az vezetett, hogy az egyik sértett szürke hályogjára olyan kezelést javasolt, melynek során az idős betegnek egy készülék fölé kellett hajolnia. Az eszközből valami belement a szemébe, ami miatt még rosszabbul látott, mint korábban, így végül feljelentést tett. Augusztus 30-án az irodájában fogtuk el D. Zsoltot, akkor is éppen egy idős hölgyre próbált rásózni egy rekreációs kártyát.

A debreceni zsaruk tizenkét rendbeli, a bűncselekmény felismerésére idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt kezdeményeztek eljárást D. Zsolt ellen. Azt is vizsgálják, vannak-e további sértettjei a ténykedésének. A bíróság szeptember 1-jén elrendelte a férfi előzetes letartóztatását.

– Zsaru Magazin/Kutlán Edina –

