Huszonhét éve kapta városi címét Nyíradony

A Harangi Imre Rendezvénycsarnokban megtartott eseményen a színpadi műsort a Valcer Táncstúdió mazsorett csoportjainak produkciói nyitották, majd a 2018. év jelentős nyíradonyi pillanatait idézte meg Papp János fotóművész diaporámája. A Himnusz felcsendülése után Kondásné Erdei Mária, a város polgármestere mondott köszöntőt, amelyben visszaemlékezett arra, hogy Nyíradony életében a 2018. esztendő hogyan is zajlott.

– Izgalmas és tevékeny év van mögöttünk, zsúfolt rendezvény naptárunk valamennyi bejegyzését teljesítettük. Állami és egyházi ünnepeink mellett a hagyományos Ligetaljai Fesztivál, a gyermeknap, az őszi Murcis Krumpli Fesztivál, a nyugdíjas találkozók nagy érdeklődés mellett, bőséggel és jó kedvvel zajlottak – kezdte beszédét a polgármester asszony. Visszatekintő összegzésében kiemelte mindazokat a közösségeket, melyek öregbítették Nyíradony hírnevét határon innen és túl. Említést tett arról is, hogy a 15 éve épült Harangi Imre Rendezvénycsarnokban hétről-hétre országos rangú fesztiválokat, versenyeket, táncprogramokat tartottak különböző sportágakban és változatos műfajokban. Beszédében felhívta a figyelmet azokra a helybéli fiatalokra, akik fantáziát látnak a nyíradonyi hagyományokban, s reményét fejezte ki, hogy az ifjak ennek folytatásában és megújításában is szerepet vállalnak majd a jövendő években.

Akikre büszkék vagyunk 2018 díj

A képviselő-testület a település kiváló polgárait díjak, kitüntetések adományozásával ismeri el 2011 óta. „Akikre büszkék vagyunk 2018” díjat kapott a Nyíradonyból elszármazott Kaprinyák Nikolett újságíró, blogger; Dankó Zsuzsanna, rádiós műsor készítő és szerkesztő; Szilágyi György közgazdász és a helybéli Jászai József sportszervező, edző.

A kitüntetések átadása után Tasó László országgyűlési képviselő a kitüntetetteket méltatta. – Fontos az, hogy minden településen legyenek olyan emberek, akikre felnéznek, hiszen ők azok, akik mozgatnak bennünket, s ők viszik előre az országot és a hazát – mondta a képviselő. Beszédében kiemelte azon emberek áldozatos munkáját, akik a háttérben dolgoznak, s nem csak a családfenntartásra, önmegvalósításra koncentrálnak, hanem közösséget építenek. – A jó példák Nyíradonyban gyarapodnak, húzó erőt jelentenek, s a jó példák segítségével újra valamit tehetünk azért, hogy a magyar emberek a világon szerte egyet gondoljanak akkor, ha a magyarságukról van szó. Magyarország kormánya is így gondolkodik erről: minden magyarnak segítséget ad, s próbál mindenkit jobb helyzetbe hozni – mondta ünnepi beszédében Tasó László.

Birkózó szakosztály alakul Nyíradonyban

Ezt követően a Budapesti Honvéd Sport Egyesület Birkózó szakosztályának rövid bemutatója következett, mely után Orbán Győző egyesületi elnök köszöntötte a jelenlévőket. Az ünnepély keretein belül kötötte meg együttműködési megállapodását a Budapesti Honvéd birkózó szakosztálya és a nyíradonyi Varga József vállalkozó családja, mely a birkózás iránt érdeklődő környékbeli és határon túli magyar ifjak számára teremt lehetőséget az edzésre és versenyekre. Ezután a Commandarte Társulat légtáncos produkciója varázsolta el a közönséget, s végül a TNT Track adott nagy sikerű koncertet.

Nyíradony kiválóságai

Kaprinyák Nikolett- író, blogger

Kaprinyák Nikolett hálás szívvel gondol azokra a nyíradonyi pedagógusokra, akik segítették írói karrierének elindulásban. A debreceni Kossuth Gimnáziuma után az ELTE Jogi karára nyert felvételt, de hamar rájött, hogy a jog és a szerződések szerkesztése mégsem az ő világa, s a kommunikációs világ felé fordult. Mesterdiplomáját a Budapesti Kommunikációs Főiskola kommunikáció- és médiatudomány szakán szerezte 2013-ban. Ekkoriban kezdte el írni a “Mert utazni jó, utazni érdemes” című internetes oldalt utazás témában, melynek ma már több mint 18 ezer lájkolója van a facebookon és Instagramon. A blognak köszönhetően jó kapcsolatot ápol a magyar turizmus legfontosabb szereplőivel, rendszeresen látogat külföldi és belföldi hoteleket, szálláshelyeket tesztelés céljából. Több mint két évig a Kisalföld és Délmagyar Szabadidő magazinjának rovatvezetője volt, jelenleg a legnagyobb hazai szállásfoglaló oldal, a Szallas.hu blogjának főszerkesztője.

2017-ben társszerzője és szerkesztője lehetett a TOP 50 látnivaló a Kisalföldön című kiadványnak, amely Győr-Moson-Sopron megye legszebb látnivalóit és nevezetességeit foglalja össze. Ezt követte 2018-ban a Lisszabon és környéke útikönyv, majd a Karintia útikönyv második kiadása, amelyek létrejöttében szerzőként közreműködött.

A nyíradonyiak hálásak a „Nyíradonyiak külföldön és belföldön” oldal működtetéséért, ahol több részből álló interjúsorozatot készített külföldön élő adonyiakkal, s segíti a Nyíradonyból elszármazottakkal a kapcsolattartást. Szabadidejében olvas, színházba jár, érdekli a természetgyógyászat is.

Dankó Zsuzsanna – rádiós műsor készítő és szerkesztő

2002-ben érettségizett a debreceni Csokonai Gimnáziumban. Ezután Egerben az Eszterházy Károly Főiskolán történelem szakot, s ezzel párhuzamosan az Egri Hittudományi Főiskolán hittanár-nevelő szakot végzett. Közben önkéntes munkát vállalt a Szent István Rádió – Hitvallók című műsorában, ahol fiatal felnőtteknek szóló hittan műsort készítettek. Majd 2008-ban az egri székhelyű, katolikus rádió egyik fő munkatársa lett. 2013 nyarán elindította heti műsorát az Úton és Útfélen Ország és Világjáró Turisztikai Magazint, amelynek készítője és szerkesztője. Rendhagyó módon, riportbeszélgetésekben emberek, országok, hegyek és völgyek történetét gyűjti az úti élményeken keresztül. Az utazás mellett, amely egyben a kulturális és történelmi értékek felfedezését is jelenti, nagy hangsúlyt kap az életében a környezet és természetvédelem is. 2014 óta vesz részt a Zöld Hullám – Felelősen együtt a Földért Környezetvédelmi Magazin készítésében. 2017-től feladata közé tartozik a Szent Imre Katolikus Iskolarádiós Hálózat kiépítése is az Egri Főegyházmegye területén, és az ifjúsági műhely műsorának a Hangolónak a szerkesztése, melynek keretében az egyházmegyei katolikus iskolákban helyi, iskolarádiós és kommunikációs munkát segítik. A diákokat a minőségi rádiózásra tanítják, kommunikációs készségüket fejlesztik.

Zsuzsa immár 10 év rádiós munkával a háta mögött – vallja, hogy nagyobb ajándékot nem is kaphatott volna az élettől, minthogy ő is a „Jó hír hangja” lehetett és lehet. Az egri székhelyű katolikus rádió, a Szent István Rádió munkatársának lenni annyit jelent, mint aktívan bekapcsolódni az egyház evangelizációs tevékenységébe.

Szilágyi György közgazdász

Az általánost Nyíradonyban, a középiskolát a Tóth Árpád Gimnáziumban végezte, a diplomát Corvinus Egyetem pénzügy-számvitel szakán szerzett. Már egyetemen is kiemelkedett tehetségével sorozatban nyert versenyeket, ösztöndíjakat. 2011-ben – még egyetemistaként – alapított vállalkozást két mérnök-informatikus barátjával. A Tresorit egy titkosított, felhő-alapú, fájlok tárolására, küldésére és megosztására alkalmas szolgáltatás. A nemzetközi szabadalmaikra épülő szolgáltatásukat elsősorban olyan vállalatoknak szánták, melyeknek kulcsfontosságú az adatok biztonságos tárolása (pl. egészségügyi, pénzügyi szektor), ugyanakkor biztonságtudatos egyéni felhasználók is igénybe vehetik.

Három fős csapatuk mára száz főre bővült. A bevételük legnagyobb része Nyugat-Európából és Észak-Amerikából származik, Svájcban leányvállalatot, az USA-ban és az Egyesült Királyságban pedig kereskedelmi képviseletet hoztak létre. György szerepe a cégben az üzleti szemléletmód elültetése volt. Bár sokáig gazdasági igazgatóként dolgozott, egyre jobban megtetszett neki az informatika, így öt éve a termékfejlesztésért felelős, és az informatikus csapatot vezeti.

2013-ban beválasztották őket a világ 50 legjobb, egyetemisták által alapított vállalkozása közé, és Szilágyi György New York-ban képviselhette a céget. Az amerikai kiadó és média cég, a Forbes magyar vállalata 2014-ben beválasztotta őket a 30 sikeres magyar 30 alatt listájára.

A munka szeretetét, tiszteletét otthonról, szüleitől hozta. Édesapjától tanulta meg, hogyan kell embereket vezetni és gyors, határozott döntéseket hozni. Édesanyjától az empátiát, a pedagógiai képességeket, valamint kíváncsiságát örökölte. Szerencsésnek tartja magát, mivel szerető nagycsaládban nőhetett fel: tizenkilenc unokatestvére van, akikkel segítik egymást.

Jászai József sportszervező, edző

Jászai József katonáskodása idején egy olyan alakulatnál szolgált, ahol önvédelmi oktatás is folyt, itt ismerkedett meg a kyokushin karatéval. Sokáig nem állt módjában folytatni ezt a sportot, de 10 évvel ezelőtt ismét lehetősége nyílt erre. Az ő hathatós közreműködésével egy évtizede működik a Nyíradonyi Kyokushin Karate Dojo. A csapat jelenleg 20 főből áll, 5 éves a legkisebb, s körülbelül 45 a legidősebb tag. Karczub Miklóssal ketten vezetik az edzéseket. Az elmúlt egy évtized alatt számos gyerekkel ismertette és szerettette meg a karatét. A tanítványokkal számos magyar bajnoki és nemzetközi versenyen dobogós helyezést értek el. Mivel 2017-ben minden tanítványa bajnoki címet szerzett, sikeres edzői munkájáért a Furkó Kálmán által irányított branch-től kiváló edzői munkáért járó oklevelet kapott. Tavaly rendezte meg itt a Harangi Imre Rendezvénycsarnokban ötödik alkalommal az országos Kyukushin Karate gyakorló versenyét, ahol négy tatamin (szivacsos küzdőtér) kor- és súlycsoport szerinti kategóriákban folytak a küzdelmek.

Nagy büszkesége Szabolcs fia, aki már a világkupa nyertest is legyőzte, barna öves lévén ott van apja mellett, s segít felkészíteni a versenyzőket. Jászai József a Magyar Karate Szövetség tagjaként 1 kyu-s, kis dannal rendelkezik, 10 év kemény munka után idén harcba száll a fekete övért.

