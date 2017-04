Húsvéti készülődés stresszmentesen

Húsvétkor egyetlen asztalról sem hiányozhat az elmaradhatatlan húsvéti sonka tormával, kaláccsal és persze tojással. Az ünnepi menüsor méltó zárása lehet egy nyuszi vagy tojás formájú muffin, amit egészségessé is tudsz tenni, ha a népszerű répatorta tésztájából készíted. Ha komolyabb édességet, például tortát s­ütsz, a tökéletes húsvéti össz­hatás kedvéért tojás alakú csokidíszekkel vagy nyusziformára vágott marcipánnal díszítheted. A locsolók megvendégelésére érdemes szép, kiadós és sokáig elálló süteményt készíteni, például egy nagy doboz, húsvéti sütipecséttel díszített kekszet.

De mit hozzon a nyuszi?

Természetesen csokitojást. Az egészségtudatos anyukák már cukormentes formában is beszerezhetik csemetéjüknek, így nem kell aggódni a cukor fogromboló vagy egyéb kellemetlen hatásai miatt. Élő nyulat csak akkor ajándékozz, ha aztán élethosszig gondoskodni is tudtok róla. Ha nem tudjátok vállalni a kisállattal járó felelősséget, kapjanak a gyerekek inkább puha plüssnyuszit vagy egy gyönyörű kézműves horgolt nyuszifigurát. A kicsit nagyobbak biztosan örömmel rakják majd ki a Kockásfülű nyulas mesekockát, ami játékos formában az ügyességüket is fejleszti. A húsvéti készülődést kezdd a lelked és a lakásod ünnepi díszbe öltöztetésével! Keress egy apró fonott kosarat vagy tavaszi színekben pompázó tálat, és dekoráld húsvéti dísztojásokkal, alá pedig készíts zöld műfűből fészket. A virágboltokban ilyenkor mindig találsz barkát, amit néhány mutatós papírdísz segítségével máris ünnepivé varázsolhatsz. Ha fokozni szeretnéd a húsvéti hangulatot, tűzz a barka mellé néhány pálcás tojásdíszt is. Ezzel el is készült az ünnepi asztaldekoráció, amivel lenyűgözheted a család többi tagját és az elkerülhetetlenül érkező locsolókat. Ha pedig online vásárolsz, kényelmesen megveheted az összes szükséges ünnepi kelléket, ajándékot – olvasható a Vatera tippjei közt.

Húsvéti receptek a Napló Sütés-főzés magazinjából

Húsvéti lazac carpaccio

Hozzávalók:

10 dkg füstölt lazac

5 dkg rukkola

2 tojás

4 db koktélparadicsom

szeletelt sajt

balzsamecetkrém

1 db citrom

1 dl olívaolaj

1 ek méz

1 ek almaecet

Az öntet:

A mustárt és a mézet összekeverjük az almaecettel és egy csipet sóval, majd lassan adagolva elkeverjük az olívaolajjal és a citrom levével.

Elkészítés:

A lazacszeleteket tányérra helyezzük. Rukkolasalátát teszünk a tetejére. Meglocsoljuk az öntettel és a balzsamecetkrémmel, majd sajtot és koktélparadicsomot adunk hozzá, illetve főtt tojással kínáljuk.

– Kiss Ferenc, a Csokonai Étterem séfje –

Tonhalas töltött tojás

Hozzávalók:

7 tojás

só

bors

1 dl tej

1 zsemle

1 dobozos olajos tonhal (180 g)

4-5 bazsalikomlevél

4-5 szál petrezselyemzöld

1 közepes hagyma

1 ek olaj

15-20 szem kapribogyó

1 kk szardellapaszta

1 kk mustár

6-8 salátalevél

Elkészítés:

A tojásokat megfőzzük, megpucoljuk. A tejet felforrósítjuk, a zsemlére öntjük. A halat kivesszük az olajból, felaprózzuk. A hagymát finomra vágjuk, megfonnyasztjuk az olajon, és hagyjuk kihűlni. Hat tojást félbevágunk, sárgájukat kiemeljük. A hetediket felaprózzuk, majd a kiemelt tojássárgákkal együtt keverőtálba tesszük. Hozzáadjuk a hagymát, a jól kinyomkodott zsemlét, a halat, a kapribogyót, a szardellepasztát, a mustárt, a zöldfűszereket, ízlés szerint borsot, s botmixerrel finom péppé zúzzuk. Ha szükséges, utánasózzuk. Habzsákba tesszük, és megtöltjük vele a tojások üregét. A tojásokat salátalevelekre helyezve tálaljuk. Tetejüket paprikacsíkokkal, uborkaszeletekkel díszítjük. Pirított rozskenyérrel kínáljuk. (Hal helyett 20 dkg hagymán pirított csirkemájjal is készíthetjük, bazsalikom helyett majorannával fűszerezzük ebben az esetben).

– Szegedi Ildikó, Hosszúpályi –

Füstölt húsos gerslileves

Hozzávalók:

kb. 40 dkg kicsontozott füstölt hús (előre megfőzve, a levét tegyük el)

1 nagy fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

2 szál sárgarépa

2 petrezselyemgyökér

1 zsenge karalábé

3 ek olaj

2 maréknyi árpagyöngy (gersli)

1 tk pirospaprika

1 kis csokor petrezselyem

2-3 ág zellerzöld

só, őrölt fekete bors

Elkészítés:

A zöldségeket megtisztítjuk, a hagymát és a fokhagymát finomra, a répát és a gyökereket karikára, a karalábét kockára vágjuk. Az olajon a hagymát üvegesre pirítjuk. Hozzáadjuk az előkészített zöldségeket, és a megmosott, lecsöpögtetett árpagyöngyöt. Pár percig kevergetve pirítjuk, meghintjük a pirospaprikával, majd a füstölt hús leszűrt főzőlevével felöntjük. Nagy lángon felforraljuk, majd kis lángon körülbelül 35 perc alatt puhára főzzük. Közben többször megkeverjük. Amikor kész, hozzáadjuk a kockákra vágott füstölt húst, a finomra vágott petrezselymet és a zellerzöldet. Ha kell, utánasózzuk, picit borsozzuk. Ha túl sűrű, vízzel hígítjuk, összeforraljuk. Frissen finom igazán, ha sokat áll, az árpagyöngy magába szívja a lé nagy részét.

– Sulyok Csabáné, Debrecen –

Húsvéti kókuszvarázs

Hozzávalók:

40 dkg cukor

4 tojássárgája

5 evőkanál bonbonmeggy-likőr

0,5 kávéskanál őrölt fahéj

20 dkg kókuszreszelék

Elkészítés:

A cukrot addig főzzük 3,5 dl vízben, míg besűrűsödik. A forró szirupot lassan, folytonos kevergetés közben ráöntjük a felvert tojássárgákra, majd hozzáadjuk a likőrt, a fahéjat és végül a kókuszreszeléket. Újból főzni kezdjük, takarékon, állandóan kevergetve, míg forrni nem kezd. Ekkor egy kb. 23-25 centiméteres tepsibe öntjük, és langyos sütőben 30 percig szárítjuk. Kockákra vágva tálaljuk. Ha kihűlt, vaníliafagylaltot is tehetünk a tetejére.

– Kiss Ferenc, a Csokonai Étterem séfje –

