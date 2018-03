Húsvéti készülődés: minden, mi szem-szájnak ingere

Húsvét előtt már javában tartott a készülődés a családok körében. A Nagypiac még csütörtökön is nagyon zsúfolt volt, áruból és vevőből sem volt hiány.

A Napló által megszólaltatott emberek úgy vélik, a sokan inkább a piacról vásárolnak, mert így biztosan friss és hazai terméket kapnak a pénzükért.

A nagyobb bevásárlóközpontokban és a kisebb üzletekben viszont a különböző csokifigurák iránt volt nagy a kereslet.

Az árak közel azonosak voltak, csokitojást már 100 forintért, nyuszi-, csibe- vagy bárányformájú édességet pedig már 150 forintért is lehet kapni mérettől függően.

Lépni is alig lehetett a debreceni Nagypiacon, csütörtök délelőtt ugyanis több százan döntöttek úgy, hogy hajdú-bihari termelőktől szerzik be az ünnepi asztalra kerülő ételek alapanyagait. Már a piac bejáratánál is feltűnően sokan voltak, az igazi meglepetés azonban bent ért. A húspultok előtt tömött sorokban álltak az emberek kezükben már jól megtömött kosarakkal és szatyrokkal. Az árusokhoz csak hosszú percek után lehetett odajutni, volt, aki meg is jegyezte, közel húsz perce arra vár, hogy megvegye a sonkát.

Az emeleten tojások iránt is nagy volt a kereslet. Az egyik elárusító elmondta, ilyenkor az emberek jobban keresik a piacon a tojást, mert tudják, hogy azok biztosan frissek, és hazai termelőktől származnak. – Tapasztalataim szerint a nagyobb tojásokat keresik az emberek, de viszik a kisebbeket, és a fürjtojást is, valamint egyre többen vesznek fehér héjú tojást, azokat festik majd meg – foglalta össze Horváth András.

Horgolt nyuszi és barka

Kozma Antalné a saját, kézzel készített és festett díszeit és játékait árulja. Emellett persze tojások is sorakoztak kis kosarakban az asztalán. Ezek között volt fából készült, horgolt és gyöngyből fűzött is Kifejtette, az összes horgolt nyuszit eladta, de a tyúkokból sem sok maradt már. Rozika és lányai a piacon több asztalnál is árultak kisebb csokrokba összefogott barkát. Elmondta, idén nem keresik annyira az emberek, pedig olcsóbb is, mint tavaly. A kisebbeket négy-, míg a nagyobbakat ötszáz forintért adják, de vannak helyek, ahol ezer forintért is látott. A barka nagy része idén már februárban kinyílt, így húsvét előtt már eleve nem sokat lehet találni.

Családi körben ünnepelnek

A gyerekek számára nagyobb élményt jelent, ha a piacon szerezzük be a húsvéti ebédhez szükséges alapanyagokat – mondta Bordán Erika, aki három kislány társaságában mérte fel a kínálatot. – Rendszeresen itt vásárolunk, így sok eladót már régóta ismerünk. Előnyben részesítjük a magyar élelmiszereket, ezért nem kérdés, most is inkább ide jövünk. Már csak néhány apróság hiányzik, azt ma meg is vesszük. Utána jöhet a készülődés, tojásfát állítunk és tojáskeresés is lesz a lányoknak – vázolta fel. Hozzátette, locsolók már alig vannak, csak a szűk családi körben tartják ezt a szokást.

Egy idősebb hölgy elmesélte, a húsvétra mindig szívvel-lélekkel készül, hiszen nagy a családja, az ünnepi asztalt sokszor több mint húszan ülik körül, hiszen az unokái és a dédunokája is meglátogatják. A sonka mindig elmaradhatatlan, ráadásul már hagyomány, hogy házi kaláccsal fogyasztják, amit ő süt meg. A készülődés náluk mindig közösen történik, a fiatalabbak pedig egyre több terhet levesznek a válláról.

– Balogh Réka –

Mennyi az annyi?

Az árak a Nagypiacon nem igazán térnek el egymástól, a kínálat is nagyon hasonló, ezért alig néhány tíz- vagy néhány száz forintos eltérések vannak.

Tojás 28-55 forint

Füstölt sonka 1500-2000 forint

Sertés comb 1100-1500 forint

Füstölt kolbász 1500-2000 forint

Tarja 2000 forint

Retek 150-180 forint

Kovászos uborka 600-800 forint

Savanyú káposzta 500 forint

Nagypénteken Jézus kereszthalálára emlékeznek a keresztények Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb napja, amikor Jézus elítélésére, megkínzására, halálára és temetésére emlékeznek a keresztények - olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) által az MTI-hez eljuttatott közleményben.Ezen a napon a katolikus egyház szigorú böjt megtartását kéri a h... Tovább a cikkhez

Sok csapadék várható a húsvéti hosszú hétvégén Budapest - A következő napokban egyre többfelé várható eső, és sokfelé erős, viharos lesz a szél. Ezzel együtt tovább melegszik a levegő: többfelé 20 Celsius-fok körüli meleg is lehet. A húsvéti hosszú hétvége második felében mérséklődik a meleg - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országo... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA