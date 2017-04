Húsvét – Változékony, szeles idő várható a hosszú hétvégén

© Illusztráció: Pixabay

Budapest – Napsütésre, de esőre is számítani kell a húsvéti hosszú hétvégén. A leghidegebb órákban fagy is előfordulhat, majd napközben kezdetben akár 20 Celsius-fok körüli meleg is lehet, de később már többfelé csak 12 fokig melegszik fel a levegő – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat által az MTI-hez csütörtökön eljuttatott országos, középtávú előrejelzésből.