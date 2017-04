Húsvét – Reformáció Emlékbizottság: a húsvét az egyszeri és a folyamatos megújulás ünnepe

Hafenscher Károly megfogalmazása szerint a húsvéthétfő arra emlékeztet, hogy “kiteljesedő életű emberek lehetünk”.

Beszélt arról, hogy tavasszal az ember évről évre megtapasztalja a halott természet megelevenedését, ugyanakkor remélhetőleg a megújulás nemcsak egyszerű évenkénti körforgás, hanem egyfajta spirál, amelyben az ember halad, nem pedig egy helyben toporog egy kör pontján.

A miniszteri biztos kitért az egyes felekezetek ünneplési módjaira is, amelyek alapgondolataiban nincsen különbség. Ugyanazt ünnepli mindenki, azonban ahogy a népszokások is némileg eltérőek lehetnek, egyes egyházak is külön csoportot alkotnak, a maguk tradíciójával érkeznek húsvét ünnepére – mutatott rá.

– MTI –

