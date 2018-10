Húsadományt kapott harminc család

A Debreceni Karitatív Testület a Nyúl Szakmaközi Szervezet és Terméktanács jóvoltából 150 kilogramm nyúlhúst adományozott rászoruló családok részére a Fényes udvari Család-és Gyermekjóléti Központnál.

A családonként öt kiló, csont nélküli, színtiszta húsragut Orosz Ibolya Aurélia, a gyermekjóléti központ vezetője, dr. Nagy Sándor önkormányzati képviselő, valamint Juráskó Róbert, a Nyúl Terméktanács elnöke segített kiosztani.

Az átadáskor Orosz Ibolya Aurélia elmondta, az iskolakezdés idején különösen jól jön minden támogatás.

– Az elmúlt szombaton már volt előzménye az adományosztásnak, a józsai szüreti napon öt család már átvehetett öt-öt kiló nyúlhúst. A mai napon még 30 családnak tudunk ilyen támogatást nyújtani, ami, azt gondolom, komoly segítség, hiszen a szeptemberi óvoda- és iskolakezdés miatti pluszköltségek sokak anyagi helyzetét nehezítették meg.

Akár kismamák is

Juráskó Róbert arra hívta fel a figyelmet: a nyúlhús a 21. század fehérjeforrása.

– Szerettünk volna az önkormányzattal közösen egy olyan akciót létrehozni, ahol a nyúlhús nemcsak azokhoz jut el, akik megengedhetik maguknak, hanem azokhoz is, akik ezt nem tudják megtenni. A nyúlhús nemcsak kifejezetten finom, de nagyon egészséges is, fehérjetartalma az egyik legmagasabb, ráadásul kevés zsír van benne. Diétázók, kismamák is bátran fogyaszthatják kedvező tápanyagtartalma és könnyen emészthető tulajdonsága miatt.

