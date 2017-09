Hurrikánok – Puerto Ricónál tombol, Antigua és Barbudában súlyos károkat okozott az Irma

Donald Trump amerikai elnök szerda este telefonon egyeztetett Florida, Puerto Rico és az amerikai Virgin-szigetek kormányzójával is a természeti katasztrófáról. A Fehér Ház közölte: a szövetségi katasztrófa-elhárítási ügynökség (FEMA) és a segélyszervezetek felkészültek a segítségnyújtásra.

Florida déli szigetein szerda estére csaknem teljesen befejeződött a lakosság kiköltöztetése, már 25 ezer ember hagyta el otthonát. Miamiban és Fort Lauderdale-ben tart az evakuálás, Cape Canaveral rakétaindító bázisát lezárták. Csütörtökön lezárják Floridának azt a két atomerőművét is, amely a hurrikán valószínű útvonalában van, és valószínűleg Key West repülőterét is.

Rick Scott kormányzó ismét felhívta a floridaiak figyelmét, hogy minél előbb távozzanak onnan is, ahol nem kötelező az evakuálás, például a Miaminál lévő South Beachből. “Most azonnal induljanak útnak!” – fogalmazott felhívásában a kormányzó, hangsúlyozva, hogy a hurrikán “életveszélyes vihar lesz”. A nagy televíziós csatornák folyamatosan tanácsokkal és tudnivalókkal látják el a vihar útjában lévő területek lakóit, a dél-floridai élelmiszer-üzletekben a polcok már kiürültek. Az országutak zsúfolásig telve, a menekülők észak felé igyekeznek. A benzinkutak kiürülőben vannak, Florida Georgiától és Alabamától kért segítséget, ahonnan már útnak is indultak az üzemanyag-szállító teherautók. Florida északi vidékein és a szomszédos Georgiában már felállították az első menedékhelyeket is.

A parányi karibi szigetország, Antigua és Barbuda az első híradások szerint szinte teljesen romokban hever, az 1700 lelket számláló Barbudán a házak 90 százalékát a földdel tette egyenlővé a vihar. A karibi szigetvilágban Irma eddig 4 halálos áldozatot követelt. A hurrikánt csaknem 300 kilométer/órás széllökések kísérik. Szerdán két másik trópusi vihar is hurrikánná erősödött: a mexikói partoknál a Katia, az Atlanti-óceán fölött a José pusztít. Az utóbbi a Kis-Antilláktól mintegy 1600 kilométernyire alakult ki, és a meteorológusok arra számítanak, hogy nem éri el a szárazföldet.

Közben Texasban és Louisianában tart a Harvey hurrikán pusztítása nyomán keletkezett romok és törmelékek eltakarítása. Greg Abbott kormányzó bejelentette: a vihar halálos áldozatainak száma elérte a 70-et.

– MTI –

