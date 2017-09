Hurrikánok – Floridában a legnagyobb kihívás a romok eltakarítása

A szigeteket egyetlen, 160 kilométeres országút köti össze.

Brock Long, a szövetségi katasztrófa-elhárítási hivatal (FEMA) vezetője egy keddi sajtótájékoztatón elmondta: az első becslések szerint a szigeteken lévő házak mintegy 25 százaléka lakhatatlanná vált és 65 százalékuk komoly helyreállításra szorul.

Az NBC televízióban az Islamorada szigetére visszatérők azt mondták, hogy házaik úgy gyűrődtek össze, mint az összenyomott kólás dobozok, a Key Westre visszatérő egyik házaspár pedig arról beszélt, hogy a sziget úgy fest, mintha háború pusztított volna. Tavernier szigetén a mobilházak fémpántjait felszakította a szél, a bútorok, ruhák, használati tárgyak szanaszét hevernek a romok között.

A szigetcsoporton, miként Florida államban sok helyütt, kedden este még nem volt áram, az állam legnagyobb áramszolgáltatója közölte: meglehet, hogy a nyugati partvidéken szeptember 22-ig nem is sikerül helyreállítani a szolgáltatást. Miamiban az utcákról kezd visszahúzódni az áradat, de Fort Lauderdale és Jacksonville még vízben úszik. Rick Scott kormányzó riportereknek azt mondta: Jacksonville-ben sok olyan negyed is víz alá került, amelyről korábban soha, senki nem gondolta volna, hogy áradás áldozata lehet. A kormányzó közölte azt is, hogy az államban a vihar tíz halálos áldozatot követelt.

A tampai kikötőbe egymás után érkeznek az üzemanyagot szállító tankerhajók. A szomszédos szövetségi államok segítik ki Floridát üzemanyaggal.

Florida több nagy repülőtere, köztük a miami nemzetközi légikikötő, ha korlátozottan is, de kedden már indított és fogadott gépeket.

Közben Irma már lecsendesedett és trópusi viharként Georgiában, Dél-, és Észak-Karolinában pusztít.

A Fehér Ház bejelentette, hogy Donald Trump elnök a first ladyvel együtt csütörtökön Floridába, a katasztrófa sújtotta területekre látogat. Két héten belül ez lesz elnök harmadik látogatása hurrikán által pusztított vidékeken. Korábban a Harvey hurrikán sújtotta Texasban és Louisiana államban járt.

– MTI –

