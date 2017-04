Hurrá, táborozunk!

Első reakciómként rögtön egy gyermekkori emlékem ugrott be, amikor talán nyolcévesen Sárospatakon táboroztunk, és az egy hét ötven forintba került. Az utána következő években jöttek sorban a táborok, Börzsöny, Szarvaskő, Balatonkenese és Moszkva. Mind bagóért, még az akkori keresethez képest is. Azok is támogatottak voltak, csak akkor nem Erzsébetről, hanem úttörőről nevezték el. Az pedig, hogy miről szólt a tábori nóta, az éppen úgy a rendszer sajátja volt, mint ahogy talán a mostani dalok témája is az. Na jó, hagyjuk a politikát, oly csekélység, hogy szót sem érdemel; csak azoknak minden, akik azt csinálják. Tőlük azonban azt kérem, hogy támogatott táborokból soha ne fogyjunk ki, hiszen azok még a leggazdagabb országokban is vannak. Pluszkérés: bennük az ellátás színvonala folyton emelkedjen, mert az már egy fontosabb dolog következménye.

– Kovács Zsolt –

