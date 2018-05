Hurrá, nyaralunk, együtt a család!

Egy gyermek születése minden ember életében egy áldást jelent. Bizonyos kor felett, amikor már elég érettek vagyunk, elgondolkodunk a gyermekvállaláson, és egyben a felelősségvállalásról elmélkedünk. Természetesen tudjuk, hogy egy csöppség mennyi boldogsággal jár, de ha mögé nézünk a dolgoknak, akkor rájövünk, hogy bizony némi áldozatot is kell hozni. Egyik pillanatról a másikra nem pakolhatjuk tele a bőröndünket és fordíthatunk hátat a szürke hétköznapoknak. Nincsenek többnapos turnék, késő délutánig való lustálkodások. Nyilván vannak érvek és ellenérvek az utóbbiakban említettekhez, de az biztos, hogy a párok mindennapjai gyökeresen megváltoznak. Rövidesen elfelejtődik, hogy a saját magunk érdekeit tartjuk szem előtt, mindenben a gyermekünk foglalja el a dobogó legfelső fokát.

Azonban Horváth Erika klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus úgy véli, hogy nem kell mindent feláldozni, egyszerűen ismerni kell a gyermekünk, valamint önmagunk igényeit ahhoz, hogy akár egy közös nyaralásra is elmenjünk gyermekünkkel. – Nagyon sok bababarát hely van, rengeteg olyan szálloda, akár belföldön, akár külföldön, akik tipikusan a babákra, gyermekekre, családokra specializálódnak. Akár 1 éves kor alatti csöppséggel is elmehetnek a szülők nyaralni, hisz akkor még nagyon fontos, hogy a baba és a mama együtt legyen, ekkor nem célszerű gyermek nélkül utazni. Életkortól függően érdemes bababarát vagy gyermekbarát helyet választani, de a hiszti elkerüléséhez soha nem a hely a fontos, hanem a család jelenléte, biztonsága. A szülőknek kell a helyet kellemessé, barátságossá tenni, a szülői hozzáállás a gyermekhez nyaralás során nagyon sokat számít – hívta fel a figyelmet a szakember.

Gyermekbarát szálloda

Az, hogy mivel közlekedjünk mindig a gyermektől, illetve a szülőktől függ. Ki, hogy szocializálódik. Általánosságban az a gyermek, aki születésétől kezdve gyakrabban utazik, több kevesebb időre, sokkal gördülékenyebben veszi az utazást. Többségében az autó, repülő vagy a vonat lehet a legjobb választás. – Autós út során a szülő dönti el, milyen időközönként áll meg, tart pihenőt. 2 óránként érdemes egy fél órás pihenőt beiktatni. Vonaton felállhat, járkálhat a gyermek, ami nagyobb szabadságot biztosít számára. A repülős út viszont gyorsabb. Ott esetleg felszálláskor érdemes etetni a gyermeket a füldugulás ellen. Maga az utazást is a szülő teszi kellemessé vagy kellemetlenné gyermeke számára.

Kisgyermekkortól érdemes előre felkészíteni, mesélni róla, utazás során játékokat kitalálni, énekelni, mondókázni, a kedvenc játékát, könyvét elpakolni, és, hogy a mai kor technikájáról se feledkezzünk el, érdemes tabletet, telefont vinni, ahol kedvenc meséit is tudja nézni. A buszos utazásról is szólva, talán azt kell a legjobban felépíteni egy gyermeknek, hiszen utazásban, pihenőidőben kötöttek, amit a szülő nem tud befolyásolni. Ha a szülők rokonokkal, nagyszülőkkel utaznak el, akkor ezek a személyek bevonhatóak, tudnak a felek pihenni, hiszen a gyermek olyan személyre van bízva, akivel szívesen tölti az idejét. Esetleg vihetnek magukkal babysittert is, vagy baráti családokkal is mehetnek együtt, ahol meg lehet osztani a felügyeletet. Ha ezekre nincs lehetőség, érdemes gyermekbarát szállodát nézni, ahol rengeteg program, foglalkozás, és animátorok várják a kicsiket. A szülők nyugodtak lehetnek, gyermekük nagyon jól szórakozik, biztonságban van – tette hozzá a szakpszichológus.

Biztonságérzet

Sokszor azért nem megyünk csemetéinkkel utazni, nyaralni, mert óvjuk őket még a levegőtől is, félünk attól, hogy egy idegen országban kevésbé tudjuk megvédeni a csöppségeket. Ha nem voltunk még ismeretlen helyen, akkor nem tudjuk teljes biztonságban tudni őket, ezért inkább sokszor otthon maradunk velük, és várjuk azt, hogy nagyobbak, érettebbek legyenek. – Természetesen minden édesanya félti a gyermekét, az, hogy milyen mértékben, az általában a saját félelmeikből,

aggódásukból fakad. Ő maga milyen ember, mit hozott a saját családjából. A túlféltő szülő esetében gyakran a gyermek félénk, szorongó, önbizalom hiányossá válik. Az arany középutat megtalálva kell engedni a gyermeknek, hogy ismerkedjen a világgal, hiszen nemcsak a fizikális, de a pszichés immunrendszere is csak ebben az esetben tud fejlődni. Talán nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, a gyermek tükröt tart a szülőnek. Ha nem tetszenek a „benne látottak”, érdemes elgondolkodni mi az, amin módosítani kellene, akár szakember segítségét is kérve. Elkerülhetetlen a negatív dolgok megélése, és ebben segíteni is kell a gyermeket, de példamutatással, nem túlaggódással, a fizikai biztonság mellett érzelmi biztonság nyújtásával – mondta Horváth Erika.

Szülői hozzáállás

Utazás alkalmával szem előtt kell tartani, hogy a gyermek otthon mihez szokott hozzá. A szállást leginkább hangulatossá úgy tehetjük, hogy az otthoni napi rutint követjük nyaralás alkalmával is, valamint, hogy a gyermekeinkkel vagyunk. A gyermeknek az állandóság, kiszámíthatóság ad biztonságot, nyugalmat. Fontos, hogy az étkezés, az alvásidő ugyanakkor legyen, mintha otthon lennének. A napi rituálék, mint például az elalvás előtti meseolvasás megvalósuljon. Legyen mozgástere a gyermekeknek, tudjon biztonsággal szaladgálni. – Nagyon fontos azt a játékot, könyvet elvinni, amivel nap, mint nap játszik, vagy ami nélkül nem alszik el. Ezek az úgynevezett átmeneti vagy vigasztárgyak. Az átmeneti tárgy az anyától elszakadó, leváló gyermek anyapótló eszközei. Ha olyan életkorú, kérdezzük meg, neki mihez van kedve, felajánlva a meglévő lehetőségeket. Életkortól és szülői hozzáállástól, kreativitástól függ, hogy milyen program felel meg a legjobban a gyermeknek – tette hozzá végezetül a klinikai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus.

– Nagy Emese –

