Hungaroring: a szurkolói zónának színvonalas szórakozást kell nyújtania

Július 28–30-án 32. alkalommal látogat a Hungaroringre a Forma–1 mezőnye, ám az idei lesz az első olyan Magyar Nagydíj, amikor már nem Bernie Ecclestone igazgatja a királykategóriát. Az új tulajdonos, az amerikai Liberty Media a Chase Carey, Sean Bratches és Ross Brawn alkotta „szentháromságra” bízta a sportágat, akik – mint a Kelet-Magyarországnak megerősítették – ugyanolyan fontosnak tartják a mogyoródi viadalt, mint a verseny nagypapájának számító Ecclestone.

A brit mindig büszke volt arra, hogy 1986-ban sikerült a Vasfüggöny mögé csempésznie a Forma–1-et, lojalitásának köszönhetően pedig a Hungaroring mostanára a legpatinásabb F1-es helyszínek közé emelkedett. Ha vezérkari változások történnek – legyen szó akár a Forma–1-ről, akár másról –, mindig benne van a pakliban, hogy az új vezetők mást akarnak.

A Liberty Media is azon mesterkedik, hogy felfűszerezze a sportágat, törekvéseiknek máris jól látható jelei vannak, de szerencsére a Kelet-Magyarország érdeklődésére az új főnökök egyöntetűen kinyilvánították, hogy a Magyar Nagydíjhoz ragaszkodnak, azt Ecclestone-hoz hasonlóan a tradicionális futamok között tartják számon:

Nagyon fontos számunkra a Magyar Nagydíj, amely egyike a legnagyobb múltú versenyeknek. Nagyra értékeljük ezt, és akárcsak a többi verseny esetében, keményen dolgozunk a promóterrel együtt, hogy növeljük az esemény iránti érdeklődést.”

Átfogó fejlesztési program

Az önök versenye évek óta csodálatos, szeretnénk, ha ez így folytatódna, és még jobbak lennének az ottani futamok.”

Ezt a Kelet-Magyarország érdeklődésére mondta Ross Brawn, aki technikai vezetőként olyan istállók világraszóló sikereiben vállalt szerepet, mint például a Benetton, a Ferrari és a nevét viselő BrawnGP, így nem meglepő, hogy a Liberty Media a Forma–1 sportszakmai ügyeinek vezetőjévé nevezte ki.

A Hungaroring már nekilátott egy átfogó fejlesztési program végrehajtásának, amelynek első lépésében tavaly újraaszfaltozták a pályát és lecserélték a szegélyköveket is. A folytatásban a lelátórendszer, valamint a létesítmények modernizációja következik, főképp szurkolói részről azonban gyakran megfogalmazódik az is, hogy nyomvonal-változtatásra is szükség lenne annak érdekében, hogy több legyen az előzés a futamokon.

Minden helyszín más legyen

Brawn szerint a Liberty Media arra törekszik, hogy segítse a tradicionális pályákat abban, hogy jobban illeszkedjenek a modern versenyzés támasztotta igényekhez, ugyanakkor elárulta: a magyar pálya jellegével nagyon elégedettek.

– Fel akarjuk térképezni, hogyan tudnánk javítani és még színvonalasabbá tenni a versenyzést a régebbi pályákon. A következő néhány évben reményeink szerint rendelkezésre áll majd az a szaktudás, amellyel segíthetjük a promótereket abban, hogy olyan körülményeket teremtsünk, amely a leginkább megfelel a versenyzésnek.

– Nem azt akarjuk, hogy minden pálya ugyanolyan legyen, sokkal inkább azt, hogy minden helyszín, minden tapasztalat más legyen. Magyarországnak megvan a maga íze, remek az ottani verseny. Azt szeretnénk, hogy ez így folytatódjon – fogalmazott a szakember, aki lapunk érdeklődésére azt is elárulta: akárcsak az összes többi helyszínen, nálunk is nagy hangsúlyt fektetnek majd arra, hogy a szurkolói zóna színvonalas szórakozást nyújtson a kilátogatóknak.

Mint ismeretes, a Magyar Nagydíj szerződését épp tavaly hosszabbították meg, a kontraktus így 2026-ig érvényes.

– Mészáros Sándor –

Az egyik legjobban szervezett futam

Chase Carey, a jelenlegi menedzsment vezére a Spanyol Nagydíj hétvégéjén nyomatékosította: a Magyar Nagydíjat a különösen fontos futamok közé sorolják, míg Sean ­Bratches, az új vezérkar üzleti és kereskedelmi ügyekért felelős guruja megjegyezte:

Mindenki tudja, hogy a Magyar Nagydíj az egyik legjobban szervezett futam. Jómagam még nem jártam ott, de az idén felfedezem magamnak Budapestet, mert biztos vagyok benne, hogy a Forma–1 még jó hosszú időn át visszatér majd önökhöz!”

VISSZA A KEZDŐOLDALRA