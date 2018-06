Humoros és emberformáló előadásokat hoztak

Zsúfolásig telt meg Debrecenben a Csokonai Színház vasárnap, ahol június 8-10. között rendezték meg a XXVII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivált. Az országos rendezvényen harmincegy (25 hazai és határainkon túli) csoport szerepelt, melyek előadásainak a Csokonai Színház és a Vojtina Bábszínház adott otthont, míg az egyéb fesztiválprogramokat a város több pontján és intézményében rendezték.

Levonható tanulságok

– A fesztiválon három témakör került előtérbe. A népmesék és népköltészeti alkotásokból bátorságot és emberformáló tanulságokat tanulhattunk. Voltak, akik tükröt tartottak elénk, melyben megláthattuk, milyen fontos az, hogy figyeljünk egymásra, sokat beszélgessünk, és találjuk meg a közös kapcsolódási pontokat. Jó volt látni, hogy a cyber és a való világ találkozását bemutató előadásokból kiderült, a gyerekek pontosan tisztában vannak azokkal a csapdákkal, melyeket a kütyük rejtenek – mondta a fesztivál záróeseményén Asbóth Anikó, a Vojtina Bábszínház igazgatója. Hangsúlyozta: ezek az eszközök nem pótolják a simogatást, az egymás szemébe nézést, vagy egy jó beszélgetést – és ezt a gyermekek mind jól tudják.

Fotó: Molnár Péter

– Egy jó ideje, úgy tudjuk, hogy a színház nem kizárólag a fülnek szól, hiszen egy előadást nézünk is. Ezért a szöveg az európai színjátszásban is letaszítódott arról a trónról, amin – főleg a világnak ezen a pontján – hosszú ideig üldögélt – ezt már dr. Lukovszki Judit, a Debreceni Egyetem tanára mondta, aki hangsúlyozta: hatalmas élmény volt látnia azt, hogy a gyermekek kevés eszközzel, ám annál kifejezőbben mutatták be előadásaikat.

Uray Péter, a Kaposvári Egyetem Színházi Intézetének művésztanár-koreográfusa lenyűgözőnek nevezte a fesztivált, mely olykor megdöbbenést keltett, máskor torokszorító volt, vagy éppen a néző elkacaghatta magát rajta – hiszen a gyermekek csodát és mágiát teremtettek.

VK

