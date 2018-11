Hullámvasúton a Hajdúböszörmény

Meglehetősen rapszodikusan szerepel a tavalyi bajnok Hajdúböszörményi TE a női futsal NB I idei szezonjában. A hetedik fordulóban szerencsére a szebbik arcát mutatta az együttes, és magabiztos, 6–2-es győzelmet arattak a kiskunfélegyházi Astra otthonában Quirikó Vivien tanítványai.

Sipos góljával a hazaiak a második percben vezettek, de négy minutummal később már a hajdúságiaknál volt az előny: előbb Tell Zsófia egyenlített, majd Kota Gabriella is megzörgette a fél­egyházi kaput. Ezt még Krascsenics egalizálta, de utána beindult a böszörményi henger, Tell és Kota duplázott, de mellettük Pádár Anita és Benkő Mónika is eredményes volt.

A sorsolás ismét idegenbe szólítja majd a Böszörményt, vasárnap este a listavezető Szekszárd ellen kellene begyűjteni a pontokat.

MSZ

VISSZA A KEZDŐOLDALRA