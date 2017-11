Hulladékszobrok hívják fel a figyelmet a természetvédelemre

A Trash Art Magyarország művészeti program hatalmas hulladékszobrokkal és installációkkal debütált 2017 májusában a gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon. A program a gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál és a Greenius szervezésében 2018-ban folytatódik és várják a csatlakozók jelentkezését – közölték a szervezők az MTI-vel.

A nevezés bárki számára nyitott és ingyenes, amatőr, művész és diák kategóriákban. A szervezők minden pályázónak lehetőséget adnak a mentorokkal, művészeti, szakmai tanácsadókkal való konzultációra és segítenek az alapanyagok beszerzésében is.

Az idei évhez hasonlóan a pályaműveket jövő májusban Gödöllőn mutatják be, a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál kísérőprogramjaként, majd a kiállítás országszerte több helyszínen is látható lesz.

Gödöllőn, a programhoz magyar ökodizájnerek és ökoszobrászok, alkotócsoportok is csatlakoznak, akik saját kiállításon, a Gödöllői Királyi Kastélyban mutatják be hulladékból készült termékeiket.

Tavaly 17 alkotást állítottak ki. A verseny egymillió forintos fődíját a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának hallgatói nyerték el Gyerekjáték című alkotásukkal, a különdíjat a dunaföldvári Aztakeservit Értékőr Egyesület kapta Nem? Ez is?!. című szobrukért. A szervezet jutalma egy bemutatkozó kisfilm volt, amit a természetfilm.hu készített el. A kiállítás az év folyamán az ország több fesztiváljára is meghívást kapott, látható volt a Gödöllői Királyi Kastély parkja mellett a Kerekdomb Fesztiválon, a Művészetek Völgyében és az Art Moments Fesztivál keretében Budapesten is.

A szobrok az alkotócsoportok városaiba kerültek vissza, míg a fém szobrokat a budapesti Inter-Metal Recycling Kft. parkjában állították ki az oda tervezett szoborpark első darabjaiként.

– MTI –

