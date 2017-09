HTE: bajnokcsapatként, az újabb aranyért

Idegenben, az újonc Gyulai Amazonok ellen kezdi meg a 2017/18-as szezont szombaton 13 órától a Hajdúböszörményi TE (HTE) a női futsal NB I-ben. A böszörményi hölgyek már túl vannak egy éles meccsen, ugyanis múlt hétvégén a Magyar Kupa első fordulójában már jelenésük volt. Quirikó Vivien tanítványai magabiztos, 10–2-es győzelmet arattak a salgótarjáni Reklám-Press Skorpió ellen, így bejutottak a legjobb tizenhat közé.

– Sima összecsapáson vagyunk túl, a következő körben viszont már nehezebb ütközet vár ránk, november elején a Szekszárddal találkozunk, vagyis rangadón leszünk érdekeltek. A tervünk egyértelműen az aranyérem elhódítása, az MK bajnoki cím még hiányzik a gyűjteményünkből – fogalmazott a Böszörmény vezetőedzője, Quirikó Vivien, majd a felkészülésükről is beszámolt.

Kötelező győzelem

– Augusztus elején vágtunk bele az alapozási időszakba, melynek elején az NB I-es és NB II-es keret tagjai ötnapos közös edzőtáborban vettek részt Hajdúböszörményben. A folytatásban két edzőmeccs várt a lányokra, előbb a TF együttese ellen Budapesten, majd Szekszárdon léptünk pályára, mindkét találkozót megnyertük. A szeptember 2-án tartott ELTE Kupán a csoportmeccseinken fölényes sikereket arattunk, és végül a 3. helyet szereztük meg.

Úgy érzem, jól sikerült a felkészülésünk, hasznos összecsapásokon vagyunk túl, melyek megmutatták, milyen apróbb hibákat kell még kijavítanunk.”

Bajnokcsapatként nem is lehet más a célunk, mint a címünk megvédése, és bár ezért nagyon sokat kell majd tennünk, úgy érzem, reális esélyünk lehet ismét az első helyre. A mezőny ebben a kiírásban is erős lesz, meglátásom szerint mellettünk még a Tolna, a Szekszárd és az Astra emelkedhet ki. A keretünket sikerült egyben tartani, sőt, erősítettünk is, hiszen visszatért hozzánk Szekér Anita. A fiatal, saját nevelésű játékosaink is sokat fejlődtek, nekik is szeretnék egyre több játéklehetőséget biztosítani – mondta a böszörményiek mestere.

A HTE csapata szombaton délután megkezdi az élvonalbeli pontvadászatot is, méghozzá Békéscsabán. – Bár a Gyulai Amazonok együttese újoncként indul, ismerjük korábbról ezt a társaságot. Fiatalos, kemény gárda, melyet nem szabad lebecsülni, ugyanakkor ezzel együtt is kötelező győzelem előtt állunk – nyilatkozta a Naplónak a tréner.

A miskolci Generali Arénában rendezett kedd esti Magyarország–Lengyelország férfi futsal Eb-selejtező playoff-mérkőzés szünetében adták át a 2016/17-es idény legjobbjainak járó különdíjakat. A női NB I. legjobb mezőnyjátékosaként a böszörményi Tell Zsófia vehetett át plaketett, míg a legjobb edző elismerést a HTE vezetőedzője, Quirikó Vivien érdemelte ki.

