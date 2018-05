HTE: a harmadik meccs következik

A női futsal NB I. döntőjében a Hajdúböszörményi TE az Astra-4IG-Kiskunfél­egyházi Bulls együttesével vív három nyert mérkőzésig tartó párharcot: az első két mérkőzést követően egy-egy az állás, szombaton 15 órától a böszörményi Városi Sportközpontban ismét összecsapnak a felek.

Az első találkozón az Astra 2–1-re nyert a HTE otthonában, múlt vasárnap viszont Kiskunfélegyházán Quirikó Vivien tanítványai tudtak győzni 4–2-re. Ezúttal is izgalmas derbire van kilátás, amelyik csapat diadalmaskodni tud, egy lépéssel közelebb kerülhet az aranyhoz. A hírek szerint az Astra több kulcsjátékosa is megsérült, és a gárda lendülete is megtört, az esélyek így inkább a hajdú-bihariak mellett szólnak.

HBN

