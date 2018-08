HTE: a cél a címvédés, és végre a kupát is megnyernék

Javában zajlik a felkészülés a Hajdúböszörményi TE női futsalcsapatánál: Quirikó Vivien tanítványai a hétvégén a hagyományos ELTE-BEAC tornán vettek részt, melyet meg is nyertek.

Jó erőfelmérő

– Augusztus elején kezdtük meg az alapozást: egy ötnapos edzőtáborral indítottunk, hogy megalapozzuk a megfelelő fizikai állapotot. Több edzőmeccs, és különböző tornák szerepelnek a programunkban, nemrégiben például az élvonalbeli újonc budapesti TFSE együttesével csaptunk össze, múlt vasárnap pedig az ELTE-kupán szerepeltünk. Ezen minden évben elindulunk, nagyon hasznos, mert sok NB I-es és NB II-es gárda ott szokott lenni rajta. Jó erőfelmérő, és tájékozódhatunk arról is, a riválisok hogyan állnak. Ezúttal is remekül szolgálta a felkészülésünket, ráadásul mi végeztünk az első helyen. Tervben vannak még edzőmeccsek, a bajnokság majd szeptember 22-én indul, a Szekszárddal találkozunk először, vagyis rögtön egy rangadóval kezdünk – mondta el lapunknak Quirikó Vivien, a HTE vezetőedzője, aki az előző idényben ismét aranyéremig vezette a böszörményieket.

A fiatal trénertől azt is megtudtuk, hogy nem voltak nagy változások a keretükben. – Szekér Anita és Vígh Renáta távozott tőlünk, míg Folk Zsuzsa a Tolnától érkezett, illetve több fiatalt is próbálok beépíteni az első csapatba – fogalmazott Vivien, majd hozzátette, a 2018/19-es kiírásban nem indítanak NB II-es csapatot.

Erős bajnokság

A terveket illetően is érdeklődtünk; kiderült, a Böszörmény szeretné megvédeni a bajnoki címét, és végre a Magyar Kupa-aranyat is bezsebelné. – Nem lesz könnyű felérni a csúcsra egyik fronton sem, a nagy riválisok közül a Tolna és a Szekszárd is megerősödött, illetve a Kiskunfélegyházi Astra egyletével is számolni kell. De mellettük a mezőny többi tagja is bármikor megnehezítheti a favoritok dolgát, a Gyulai Amazonokat sem szabad lebecsülni, illetve az újonc TFSE is üde színfoltja lehet a pontvadászatnak.

Küzdelmes, jó színvonalú bajnokságra számítok, ami bár a mi dolgunkat megnehezíti, azonban a női futsalnak mindenképpen jót tesz, érezhető, hogy évről évre előre lépünk”

– vélekedett a szakember.

HBN

